Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alfredo Thorne cuestionó designación de Denisse Miralles: Hubiese preferido a alguien que diera "un rumbo distinto al MEF"

Alfredo Thorne fue ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Alfredo Thorne fue ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. | Fuente: Composición RPP/Fotos: Andina-Presidencia Perú
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El exministro de Economía y Finanzas consideró que Denisse Miralles representa una “continuidad” de la gestión de Raúl Pérez-Reyes.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, expresó su desacuerdo con la reciente designación de Denisse Miralles como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al considerar que representa una “continuidad” de la gestión de su antecesor, Raúl Pérez-Reyes.

“Hubiese querido una persona nueva que le dé un rumbo distinto al MEF, que retorne a la institucionalidad a la que la cartera estaba acostumbrada”, señaló en declaraciones a RPP.

Thorne también criticó la gestión de Pérez-Reyes, indicando que presentó ante el Congreso un presupuesto “con muchas falencias”.

Asimismo, el exministro afirmó que el principal desafío del presidente José Jerí Oré y del nuevo titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, será ganarse el respaldo ciudadano.

“El gran reto es ganarse el apoyo de la población y, fundamentalmente, que nos ayuden a tener un proceso electoral limpio, justo y que permita elegir a un nuevo presidente en 2026”, agregó.

Cabe recordar que el presidente José Jerí tomó juramento a los integrantes de su denominado “gabinete de transición y reconciliación nacional” en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, con Ernesto Álvarez Miranda como presidente del Consejo de Ministros.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Alfredo Thorne Denisse Miralles MEF José Jerí

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA