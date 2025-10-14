Alfredo Thorne cuestionó designación de Denisse Miralles: Hubiese preferido a alguien que diera "un rumbo distinto al MEF"

El exministro de Economía y Finanzas consideró que Denisse Miralles representa una “continuidad” de la gestión de Raúl Pérez-Reyes.

El exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, expresó su desacuerdo con la reciente designación de Denisse Miralles como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al considerar que representa una “continuidad” de la gestión de su antecesor, Raúl Pérez-Reyes.

“Hubiese querido una persona nueva que le dé un rumbo distinto al MEF, que retorne a la institucionalidad a la que la cartera estaba acostumbrada”, señaló en declaraciones a RPP.

Thorne también criticó la gestión de Pérez-Reyes, indicando que presentó ante el Congreso un presupuesto “con muchas falencias”.

Asimismo, el exministro afirmó que el principal desafío del presidente José Jerí Oré y del nuevo titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, será ganarse el respaldo ciudadano.

“El gran reto es ganarse el apoyo de la población y, fundamentalmente, que nos ayuden a tener un proceso electoral limpio, justo y que permita elegir a un nuevo presidente en 2026”, agregó.

Cabe recordar que el presidente José Jerí tomó juramento a los integrantes de su denominado “gabinete de transición y reconciliación nacional” en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, con Ernesto Álvarez Miranda como presidente del Consejo de Ministros.