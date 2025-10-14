Ernesto Álvarez Miranda, nuevo presidente del Consejo de Ministros: este es su perfil

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, juró esta tarde como nuevo titular del Consejo de Ministros en reemplazo de Eduardo Arana, cuyo Gabinete fue disuelto tras la vacancia de Dina Boluarte.

Previo a la ceremonia de juramentación, Álvarez Miranda solicitó al Partido Popular Cristiano (PPC), del cual es militante, una licencia para asumir un rol protagónico en el gobierno provisional.

De esta manera, el jurista se convirtió en el primer jefe del Gabinete Ministerial del Gobierno de José Jerí.

Experiencia y formación profesional

El nuevo primer ministro es abogado y doctor en Derecho por la Universidad San Martín de Porres (USMP). También cuenta con especialización en Derecho Política por la Universidad de Navarra.

Antes de asumir el cargo en la PCM, se desempañaba como decano de la Facultad de Derecho de la USMP y maestro en Derecho Civil y Comercial en esta casa de estudios.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, es investigador inscrito en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Renacyt).

Álvarez Miranda fue magistrado del Tribunal Constitucional desde octubre de 2007 hasta mayo de 2014. Además, presidió el colegiado de enero a diciembre de 2012.

También fue condecorado por el Colegio de Abogados de Lima con la Orden Vicente Morales y Duárez.

En junio de 2023, el jurista integró comisión consultiva encargada de brindar orientación especializada en materia constitucional a la entonces presidenta Dina Boluarte.

Aquella comisión estuvo liderada por Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, y contó con Aníbal Quiroga como coordinador del grupo de trabajo.