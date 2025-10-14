Vicente Tiburcio: este es el perfil profesional del nuevo ministro del Interior

El flamante ministro de Estado se desempeñó como comandante general de la PNP entre febrero y mayo de 2022. Asimismo, ejerció como jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

El presidente de la República, José Jerí Oré, tomó juramento la tarde de este martes a Vicente Tiburcio como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Carlos Alberto Malaver. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, en el centro de Lima.



De acuerdo con la cartera, Tiburcio Orbezo es oficial general en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y formó parte del histórico Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), siendo uno de los 86 agentes que participaron en la operación “Victoria”, que permitió la captura de Abimael Guzmán, cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, en 1992.



El flamante ministro de Estado se desempeñó como comandante general de la PNP entre febrero y mayo de 2022. Asimismo, ejerció como jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).



"Con esta designación, el Gobierno reafirma su compromiso de fortalecer la lucha frontal contra la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y las instituciones del sistema de justicia", añadió en un comunicado el Ministerio del Interior (Mininter).



En el evento oficial, el abogado Ernesto Álvarez Miranda fue designado como presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de transición, que lidera el congresista José Jerí en reemplazo de Dina Boluarte, quien fue destituida por el Congreso el pasado 10 de octubre.