Fernando Rospigliosi: Aníbal Torres debe ser denunciado por encuentro con terroristas en San Marcos

Lima Rospigliosi señaló que Aníbal Torres debe ser denunciado por encuentro con terroristas cuando fue decano en San Marcos

El congresista fujimorista Fernando Rospigliosi se refirió a las recientes declaraciones del exjefe del Gabinete Aníbal Torres, quien aseguró que, cuando fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1991-1994), conversó con un cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso.

En conversación con RPP, el también exministro consideró que Torres debe ser denunciado por el presunto delito de apología, colaboración o encumbramiento al terrorismo, por haber acordado con los senderistas la publicación de un comunicado en contra de la ocupación de las Fuerzas Armadas en la sede universitaria, durante el Gobierno de Alberto Fujimori.

“Por boca del propio Aníbal Torres, se ha confirmado que cuando era el decano coordinaba actividades con Sendero Luminoso para oponerse y denigrar a las Fuerzas Armadas que combatían a esa organización terrorista”, declaró.

La entrevista de Aníbal Torres

En una entrevista de casi dos horas al portal Rimac Llaqta, Aníbal Torres reveló que se reunió con un cabecilla terrorista, cuyo nombre no revelo, que se encargaba de la toma de la UNMSM.

El exjefe del Gabinete de Pedro Castillo relató que se mostró de acuerdo en emitir un comunicado en el que se rechazaba la presencia de las Fuerzas Armadas en el recinto estudiantil.

“Me dijo: ‘Doctor, queremos que saque un comunicado’. Yo sí estaba de acuerdo en sacar un comunicado porque todos los puntos que presentaron se referían a los abusos que cometían los miembros de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales contra los estudiantes, contra los profesores. Yo le dije: ‘Sí, yo estoy de acuerdo con eso, yo saco eso, pero lo que quiero es que me dejen trabajar’”, detalló.

Según contó Torres Vásquez, el cabecilla le respondió: “Conforme, doctor, nosotros le dejamos trabajar a usted”.

El descargo de Torres

En su cuenta de X (antes Twitter), Aníbal Torres dijo que se vio “obligado” a reunirse con el cabecilla senderista en la UNMSM, tras lo cual indicó que desconoce su nombre.

“En 1991, me vi obligado a hablar con el jefe de sendero de San Marcos… Como no le gustó que realicemos obras en beneficio de la facultad, dijo que lo hacíamos con dinero de Fujimori. Le contesté que no, que era el dinero que antes ellos se robaban y que no permitimos más con la creación de la caja única. Dijo que me dejaban trabajar y que me pronuncie contra los abusos a los estudiantes”, se lee en su red social.

El también exministro de Justicia indicó que sus declaraciones fueron manipuladas; por lo que descartó haber hecho un pacto con la organización terrorista.