Vocero de Perú Libre: "Queremos ser parte de la Mesa Directiva del Congreso"

Cruz se mostró dispuesto a abrir el diálogo sobre el adelanto de elecciones. | Fuente: Congreso

El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, señaló que su grupo parlamentario quiere ser parte de la nueva Mesa Directiva del Congreso que se deberá conformar en la próxima legislatura. Ello, a fin de mejorar la imagen que tiene la ciudadanía del Parlamento.

"(La conducta de los congresistas deja mucho que desear) porque no fuimos parte de la Mesa Directiva en estos dos años. Por eso ahora queremos ser parte de la Mesa y un punto prioritario será trabajar el prestigio del Congreso", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

No obstante, no pudo explicar por qué votaron a favor de blindar a la parlamentaria Rosío Torres (Alianza para el Progreso), quien habría recortado el sueldo de trabajadores de su despacho para beneficio propio.

"Actuamos en función de lo que hemos visto y hemos escuchado de los testigos y denunciantes. En los primeros casos no hubo una imputación. Nadie imputó a la congresista, salvo en el caso de Magaly Ruiz. En el caso de Rosío Torres hubo pruebas objetivas que a través de una declaración jurada los denunciantes aseguran que en ningún momento entregaron dinero (...). No tenemos ningún contacto con Alianza para el Progreso, ningún trato, ninguna conversación hasta el momento", manifestó.

Adelanto de elecciones

Por otro lado, dejó abierta la posibilidad de debatir nuevamente un proyecto de adelanto de elecciones ante la alta desaprobación tanto del Congreso como de la presidenta Dina Boluarte.

"Para nosotros, (la posibilidad de un adelanto de elecciones) está abierta. Debería empezarse en la siguiente legislatura, en agosto o setiembre, agendarse de nuevo el tema de adelanto de elecciones. El camino, sin embargo, es el que el pueblo ha elegido: la renuncia de la señora Dina Boluarte. Eso implica que el presidente del Congreso asuma la Presidencia de la República y convoque a elecciones", aseveró.

Amnistía a Pedro Castillo

Finalmente, se refirió al proyecto presentado por el parlamentario Guido Bellido para amnistiar al expresidente Pedro Castillo y lo consideró una burla para los seguidores del exmandatario.

"Me parece una falta de respeto al profesor Pedro Castillo. Es una burla a la coyuntura nacional política. Están en las primeras etapas de un proceso de investigación y yo no sé con qué intención se presenta eso. Hay un sentimiento castillista que yo respeto, pero hacerle creer al pueblo que lo van a amnistiar es una burla. Saben que no tienen los votos, que eso no va a ser, que se deben respetar los procesos judiciales y que ni siquiera es el momento", culminó.