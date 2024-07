Congreso: Pasión Dávila renuncia al Bloque Magisterial y conforma nueva agrupación 'Bancada Socialista'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima ‘Bancada Socialista’: Pasión Dávila renuncia al Bloque Magisterial y conforma una nueva bancada

El congresista Pasión Dávila renunció este viernes a la bancada del Bloque Magisterial de Concertación Nacional para conformar una nueva agrupación parlamentaria denominada ‘Bancada Socialista’.

En declaraciones a RPP, el legislador comentó que salió del Bloque Magisterial por motivos de “conciencia”, sin dar más detalles de su renuncia.

“Quiero decir a todos los peruanos que hemos tomado la decisión de renunciar por situaciones de conciencia. Yo quiero estar en un lugar donde estoy cómodo, tranquilo y mis ideas prevalezcan, de acuerdo con el pedido de la sociedad”, comentó.

Consultado por los desacuerdos al interín del Bloque Magisterial, Dávila respondió: “Situaciones que quiero deslindar, no comparto con el actual Gobierno porque sus acciones no me convienen”.

Congreso tiene 13 bancadas tras la conformación de la 'Bancada Socialista'

Tras su salida del Bloque Magisterial, Pasión Dávila presentó un oficio ante la Oficialía Mayor del Congreso para dar cuenta de la conformación de la ‘Bancada Socialista’.

La nueva bancada estará conformada por los parlamentarios: Alex Flores, Alfredo Pariona, Wilson Quispe, Jaime Quito y Silvana Robles, quienes tienen pasado en Perú Libre.

Con esta nueva inscripción, el Congreso cuenta con 13 bancadas parlamentarias y un bloque de diez legisladores no agrupados.