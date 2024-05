Procuraduría solicita iniciar diligencias preliminares contra Flor Pablo y Pasión Dávila por el presunto delito de peculado

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó este miércoles el inicio de diligencias preliminares contra los congresistas Flor Pablo Medina y Pasión Dávila Atanacio. Ambos serán investigados por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso.

El programa Panorama informó este domingo que ambos parlamentarios aprovecharon pasajes que les otorgó el Congreso para viajar a regiones durante la semana de representación para promover la creación de nuevos partidos políticos.

Viajes de congresistas

Según el reportaje, Flor Pablo participó en una actividad de promoción del partido Lo Justo que se realizó en la Cámara de Comercio de Ayacucho. Para su traslado el Congreso le entrego un pasaje del 20 al 21 de marzo, cuyo costo fue de 1 121 soles. Ella dio una entrevista a RPP para indicar que luego de realizar su trabajo de "fiscalización" parlamentaria, "por la noche" realizó actividades vinculadas a dicha agrupación política.

"Efectivamente, he viajado a mis actividades por semana de representación, he trabajado todo el día, ustedes lo pueden verificar, y en horas de la noche he participado en reuniones privadas del partido, donde el líder regional ha organizado la reunión y no hay ningún aprovechamiento ni de los recursos públicos ni del cargo", expresó.

Respecto del caso de Pasión Dávila, se precisó en el dominical que viajó a la región Puno en abril de este año y que, el día 13 de ese mes, tuvo participación en una reunión del partido Todos con el Pueblo, que también es impulsado por el vacado expresidente Pedro Castillo.

Dávila fue elegido en representación de Pasco, pero como en el caso de la legisladora Pablo, tuvo actividades programadas en la región Puno y aprovechó su estadía para formar parte de este acto partidario.