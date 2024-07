Edgar Reymundo durante sesión de la Comisión Permanente: "Estoy votando sin saber nada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Más tarde, la Comisión Permanente aprobó el Proyecto de Ley que busca delimitar los crímenes de lesa humanidad | Fuente: Congreso

El congresista de la bancada de Cambio Democrático-Juntos Por el Perú, Edgar Reymundo, señaló que estaba votando sin saber nada durante la sesión de este jueves 4 de julio de la Comisión Permanente del Congreso.

Se votaba entonces la denuncia constitucional contra la parlamentaria de Alianza para el Progreso, Rosio Torres, por la presunta comisión del delito de concusión cuando Reymundo, sin advertir que su micrófono estaba encendido, admitió que no sabía qué tema se estaba tocando.

"Reymundo, sí. Estoy votando sin saber nada", manifestó.

Comisión Permanente aprobó la ley que prescribe delitos de lesa humanidad

La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el Proyecto de Ley que busca delimitar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002.

Con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, el Parlamento desatendió la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que instró al Estado peruano de dejar sin efecto o no otorgar vigencia dicha ley.

"Requerir al Estado peruano que a través de sus tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se deje sin efecto o no se otorguen vigencia al proyecto de ley No . 69512023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las Sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas", se puede lee en la resolución emitida por la Corte IDH.