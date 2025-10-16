Caso Eduardo Ruiz: Abogado del suboficial Magallanes dice que su patrocinado no es el autor del disparo que mató a manifestante

El abogado Stefano Miranda dijo en RPP que el suboficial PNP de tercera Luis Magallanes sacó su arma y disparó al suelo en un intento de repeler a quienes lo atacaban.

Stefano Miranda, abogado del suboficial PNP de tercera Luis Magallanes, rechazó que su patrocinado sea el autor del disparo que causó la muerte del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz en el contexto de la protesta realizada en vísperas en el centro histórico de Lima en contra del Gobierno y el Congreso.



“El autor del disparo que causó la muerte de este ciudadano no es mi cliente”, señaló Miranda en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.



La defensa legal sostuvo que la Municipalidad Metropolitana de Lima “ha hecho una recopilación” del hecho y ha identificado a un sujeto vestido de civil que realizó cuatro disparos.



Miranda explicó que el suboficial Magallanes, que forma parte de la División de Investigación de Secuestros de la Policía Nacional del Perú, fue confundido por manifestantes con un integrante del grupo policial Terna.



“Lo identifican como Terna y proceden a agredirlo con piedras y por eso está internado en el hospital. Pero él recibe disparos por parte un sujeto y es donde él saca su arma de fuego. Él me dice: ‘Doctor, por favor, que se demuestre en la necropsia, porque yo no he disparado al cuerpo ni al aire, sino al piso, por mi seguridad, porque se acercaban’”, narró.



De acuerdo con Stefano Miranda, otro sujeto, también armado, es quien habría realizado el disparo letal. “Tenemos la identificación de otro sujeto donde se ve claramente que hace disparos”, sostuvo, añadiendo que la necropsia concluye que Ruiz Sanz recibió un disparo directo.

"No puede ser posible que la pita quiera romperse por el lado más débil"

Miranda señaló que la pericia balística recién se está llevando a cabo. No obstante, detalló que la homologación balística con el arma de su cliente no podrá llevarse a cabo, ya que el suboficial fue despojado de su arma en el momento de los hechos. “Le han robado el arma de fuego en ese momento. En otro video se va a ver que lo atacan”, afirmó.



Además, cuestionó duramente al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, por haber expuesto a su cliente sin mayor respaldo. “Hay tanta lavada de manos. ¿Qué hace un personal de la Dirección de Investigación Criminal de Secuestros convertido ese día por necesidad del servicio en agente de inteligencia? Lo mandas a morir, lo mandas como carne de cañón”, reprochó.



El abogado apuntó también hacia el mando policial, señalando que debió existir una orden clara de operación. “Hoy salen a lavarse las manos diciendo que él es el responsable, cuando su jefe, el coronel Moreno Panta (jefe de la División de Secuestros y Extorsiones), debió determinar para qué iba a esas marchas. No puede ser posible que la pita quiera romperse por el lado más débil, que es un suboficial de tercera”, remarcó.



Por último, pidió no adelantar opiniones hasta que se concluyan las investigaciones. “Que se investigue, y si hay que establecer responsabilidades, que se establezca, pero no podemos adelantar opinión si es que no se han hecho las diligencias urgentes e imprescindibles”, concluyó.