Janick Maceta lamentó muerte de joven rapero tras protesta: "Exigir dignidad no debería costar vidas"

Janick Maceta estuvo en la marcha realizada el úlitmo miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima. | Fuente: Instagram (janickmaceta)

Janick Maceta se pronunció luego de que se confirmara la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, un joven rapero de 32 años quien recibió un disparo en el pecho tras las protestas de diversos colectivos sociales en el Centro de Lima el último miércoles 15 de octubre.

Por medio de su cuenta de Instagram, la exMiss Perú mostró su indignación después de las manifestaciones que resultaron con más de 100 personas heridas, entre policías y civiles.

“La justicia no puede ser una promesa vacía. El país no puede seguir sumando víctimas sin respuestas. Protestar no es un delito. Exigir dignidad no debería costar vida (…) Lamento profundamente la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, ‘Trvko’. Un joven artista y rapero que creía en un país más justo y perdió la vida durante la manifestación”, expresó este jueves.

Según mencionó la modelo, testigos y amigos informaron que la víctima se estaba “retirando junto a ellos” cuando fue alcanzado por proyectiles que habrían sido disparados por el suboficial de tercera, Luis Magallanes.

“Murió frente a quienes lo acompañaban. Solo buscaba volver a casa. Mis más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad cultural que hoy llora su partida (…) Su muerte nos duele. Duele porque vulnera el derecho a la vida, a la integridad y a la protesta pacífica, pilares de toda democracia. Duele porque nadie debería morir por alzar la voz ni por creer que el país puede ser mejor”, sostuvo Maceta.

La modelo Janick Maceta representó al Perú en el Miss Universo 2020. | Fuente: Instagram (janickmaceta)

Janick Maceta acudió a las protestas en el Centro de Lima

Janick Maceta estuvo presente en las manifestaciones realizadas en el Centro de Lima contra el Congreso de la República y el actual Gobierno del presidente José Jerí.

La influencer compartió un carrusel de fotos donde aparece alzando un cartel donde dio a conocer su indignación por la violencia que vive el Perú.

Luciendo un traje negro que le cubre el cabello, la representante peruana en el Miss Universo 2020 estuvo en la marcha junto con los miles de manifestantes.

“Todos tenemos derecho a protestar sin que se atente contra la vida. El estado tiene la obligación de proteger, no reprimir. Escuchar, no silenciar. Exigimos que el estado cumpla su deber constitucional: proteger la vida, garantizar una investigación imparcial y transparente y sancionar a los responsables”, señaló la modelo.

Por otro lado, Janick Maceta consideró “urgente” que las autoridades “revisen las cámaras de seguridad y pruebas audiovisuales que permitan esclarecer los hechos y determinar quien disparó”. Esto, antes de conocerse la identidad del policía implicado.

“La justicia no puede seguir llegando tarde. El país no puede seguir perdiendo vidas sin respuestas. Que lo ocurrido en Plaza Francia no quede impune”, concluyó.

Janick Maceta criticó a influencers por no pronunciarse sobre crisis política

Janick Maceta exhortó a los influencers a pronunciarse ante la crisis política en el Perú y dejar un lado sus posteros de "vidas perfectas".

A través de un post en Instagram y TikTok, la modelo de 31 años se dirigió a "los influencers peruanos en el mundo".

"Compartan un post que no escribieron, que no pensaron, para 'quedar bien y no los cancelen'. Y luego siguen con la programación de contenido, evento, viaje, foto para el feed de historias de sus 'Vidas perfectas'. Perdón, pero no me hace sentido", expresó.

Del mismo modo, criticó el contenido de diversos influencers peruanos dejando a un lado la realidad del país. "Mientras nuestro país atraviesa otra crisis política sigue la ola de violencia, mientras el Congreso nos quiere ver la cara, no suben nada, no dicen nada (…) con ustedes no es", cuestionó.

Janick Maceta alza cartel durante protesta contra el Congreso y el Gobierno en el Centro de Lima.Fuente: Instagram (janickmaceta)