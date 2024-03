César Acuña reconoce que conversó por WhatsApp con Yaziré Pinedo, pero que nunca concretó reunión con ella

Lima César Acuña sobre Yaziré Pinedo: "Conversamos por chat, le dije para atenderla, pero no la conocí"

César Acuña sobre Yaziré Pinedo: "Conversamos por chat, le dije para atenderla, pero no la conocí" | Fuente: RPP

El gobernador regional de La Libertad y presidente del partido Alianza Para el Progreso, César Acuña, señaló este jueves que no conoce Yaziré Pinedo, joven vinculada al exjefe del Gabinete Alberto Otárola y que obtuvo contratos con el Estado.

César Acuña precisó que la joven le habló por WhatsApp, ya que su madre era militante de Alianza Para el Progreso y quería conocerlo.

"Conocer al fundador de APP porque su mamá era fundadora del partido en Tarapoto y esta señorita, que no sabía cuántos años tenía, consiguió mi teléfono y estaba interesada en hablar conmigo. Hemos conversado por el chat. Y yo le dije '¿dónde estás? Porque no sabía si estaba en Tarapoto o estaba en Lima. Yo le dije por si acaso puedo atenderte el miércoles. Pero tengo que decir que nunca hablé. No la conozco", dijo.

Además, César Acuña afirmó que la fotografía donde aparece con la madre de Yaziré Pinedo es de hace 20 años. También manifestó que desconocía que la joven mantenía un vínculo con Alberto Otárola.

Las declaraciones de César Acuña se producen luego que se publicaron capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre él y Yaziré Pinedo donde acordaban reunirse en el local de Alianza Para el Progreso.

Alberto Otárola y su vínculo con Yaziré Pinedo

La noche del domingo, 3 de marzo, el programa Panorama reveló un audio en el que Alberto Otárola ofrece ayudar a una joven, identificada como Yaziré Pinedo para obtener un trabajo en el Estado. En la conversación le ahora exministro pedía a la mujer que le enviara de inmediato su currículum vitae para ayudarle y le insiste en varias ocasiones para encontrarse con ella.

El lunes 4 de marzo, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, informó que la presidenta Dina Boluarte había dispuesto la vuelta adelantada de Alberto Otárola desde Canadá, donde se encontraba en un viaje oficial.

En la tarde del mismo lunes, el Ministerio Público anunció en la red social X que había iniciado diligencias preliminares a Alberto Otárola por la presunta comisión de dos delitos de corrupción, el delito contra la administración pública -negociación incompatible- y el delito contra la administración pública -patrocinio ilegal-, en agravio del Estado.

En un breve comunicado en el que desmintió que haya cometido un acto ilegal, Alberto Otárola anunciaba su llegada al país. Hecho que se concretó el martes en la tarde y se reunió con la Jefa de Estado.

En la noche del lunes 4 de marzo, Yaziré Pinedo confirmó, en una entrevista con América Televisión, que tuvo un breve romance con Alberto Otárola en 2021 y aseguró que la grabación del audio fue de esa época y que ha sido "recontraeditado".

Además, acusó a Nicanor Boluarte, quien está investigado por la Fiscalía por supuestamente cometer delitos de corrupción, de haber conformado un complot para conseguir el cese de Alberto Otárola y poner en su puesto a una persona más próxima. En ese complot, afirmó, participó también el expresidente Martín Vizcarra.

Ya el martes 5 de marzo, congresistas de diferentes bancadas presentaron denuncias constitucionales contra Alberto Otárola, por la presunta contratación irregular en el Estado de una expareja, mientras otros grupos impulsan su interpelación.

El mismo día, Yaziré Pinedo en una entrevista a Canal N, cambió de versión y negó que el extitular del Ministerio de Defensa, Jorge Chávez, fue quien le dio trabajo en la mencionada cartera. Esto luego que el citado exministro advirtió de plazo de 24 horas a la joven para rectificarse sobre sus acusaciones.

Finalmente, Alberto Otárola decidió renunciar al cargo de presidente del Consejo de Ministros. En medio de todo esta crisis política, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, expresó su rechazo a un supuesto complot liderado por él contra el exministro y anunció una querella.