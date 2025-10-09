Eduardo Arana dice que la creciente ola de criminalidad que azota al país "no se resuelve" con una vacancia presidencial

Frente a las múltiples mociones de destitución contra Dina Boluarte, el titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, consideró ante el Congreso que "lo correcto es defender la democracia y la constitucionalidad".

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, afirmó que la creciente ola de criminalidad en el país “no se resuelve” con una vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte.

En el hemiciclo del Congreso, a donde acudió para presentar las acciones del Ejecutivo frente al incremento del crimen organizado, Arana Ysa señaló que los integrantes del Consejo de Ministros no se “aferran al cargo”.

“Aquí estamos, y sabíamos desde un inicio que el primer día que estuvimos también podía ser el último día de nuestra gestión. Hoy, con hidalguía, podemos decir que hemos trabajado bajo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte y seguiremos conduciendo mientras la fortuna, Dios y este Congreso lo permitan”, dijo.

Frente a las múltiples mociones de destitución contra la jefa del Estado, el alto funcionario consideró que “lo correcto es defender la democracia y la constitucionalidad”.

“Y, ad portas de un proceso electoral, debemos mirar con especial énfasis si corresponde someter al país a un nuevo ciclo en el que las banderas de la estabilidad democrática y económica pueden ser puestas en riesgo”, expresó.

El jefe del Gabinete Ministerial expresó su preocupación por el hecho de que más de 50 legisladores que participaron en el debate en el pleno presentaran “diferentes razones” para solicitar la vacancia de Boluarte.

“Cada uno tiene una razón muy importante para hacer un pedido de vacancia, y al final será el voto el que lo decida. Nos someteremos, como corresponde, al control político que la Constitución y el reglamento del Congreso establecen”, añadió.

Mociones de vacancia

Hasta la noche de este jueves, se han presentado cinco mociones de vacancia presidencial ante el Congreso, con el objetivo de declarar la incapacidad moral permanente de la jefa de Estado, ante la creciente ola de criminalidad que azota al país.

Estos anuncios sobre un posible proceso de destitución de Boluarte ocurren luego de que la banda de cumbia Agua Marina fuera atacada a balazos mientras ofrecía un concierto en el distrito limeño de Chorrillos.