“Lo haría si es que tuviera responsabilidad directa”: ministro de Salud descarta renunciar tras muertes por suero defectuoso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Salud, César Vásquez, descartó renunciar por la muerte de cuatro personas en clínicas de la Libertad, Cusco y Lima tras la aplicación de un lote de suero defectuoso de la compañía Medifarma S.A.

En el programa Ampliación de Noticias, el titular del Minsa dijo estar al tanto de los pedidos de interpelación y de censura desde el Congreso. Sin embargo, alegó que los congresistas están “satisfechos” tras su presentación de ayer, martes, en la Comisión de Salud.

“El Congreso tiene herramientas para hacer control político. Yo pedí que me dejaran participar en la Comisión de Salud en la sesión de ayer. Y estoy seguro de que esa explicación que hemos dado y las acciones que hemos tomado, ellos [congresistas] están con otro pensamiento…”, declaró.

Vásquez Sánchez señaló también que la interpelación “es una posibilidad” y adelantó que está dispuesto a comparecer ante el Pleno del Congreso.

Asimismo, alegó que la renuncia es una “posibilidad”, pero en este caso no contempla su salida del Minsa, por considerar que no tiene “responsabilidad directa” en la distribución del suero defectuoso del lote 2123624 de Medifarma.

Acotó que habría abandonado el cargo si los casos se hubiesen registrado en los hospitales públicos.

“La renuncia siempre es una posibilidad, pero yo lo haría si es que tuviera responsabilidad directa. O si esto hubiese sucedido en el sector público, no lo dudaría ni un minuto”, apuntó.

Consultado si es que tiene “responsabilidad política” por la muerte, el ministro respondió lo siguiente: “Todos los días se mueren pacientes en los hospitales. Todos los días tendríamos que estar cambiando ministros, porque siempre hay una falla en el sistema, que es histórica y estructural que no viene de ahora, sino de décadas”.

El titular del Minsa alegó que su responsabilidad pasa por brindar soluciones y evitar que se repitan estas negligencias.

“Es algo lamentable, aquí ha habido negligencia criminal, una empresa grande que ha cumplido con todos los estándares, en su momento, para poder tener las autorizaciones […]. Ellos mismos han aceptado las fallas en su proceso interno. Y que esta negligencia, porque no es una falla, es una negligencia criminal, ha sido en dos niveles: la producción del cloruro y lo más grave es en el control de calidad”, comentó.

Ministro de Salud responde por la destitución intempestiva de la jefa de Digemid

En otro momento, César Vásquez se refirió a la situación de Sonia Delgado, quien fue removida como jefa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) a solo un día de su nombramiento.

El ministro Vásquez dijo tenerle una “consideración especial”, pero ratificó que dispuso la remoción de todo el personal de confianza de la Digemid para garantizar las investigaciones.

“Pusimos una profesional de primera, nos reportó que hace dos años y medio había tenido una droguería, una empresita pequeña, no estamos hablando que haya trabajado para Medifarma o Sanna. Consideramos que eso no es una dificultad mayor y no representaba un conflicto de intereses para este fin”, indicó.

Así, explicó que dispuso su salida porque en “el Congreso, en las redes sociales y en los medios de comunicación” se comenzó a generar “una percepción” de que había un “conflicto de interés” en la designación de Delgado.

“A mí, lo que me interesa como ministro, es garantizar que no haya un conflicto de intereses […]. Para que no haya sospecha, tome la decisión de cambiarla”, respondió.