Autoridades piden a farmacias y boticas retirar sueros fisiológicos defectuosos de Medifarma

RPP realizó un recorrido por farmacias de Cusco y Lima para conocer la situación del suero fisiológico observado por el Minsa. | Fuente: Andina

En diálogo con RPP, la química farmacéutica Rocío Monte, directora de una farmacia ubicada al frente del hospital de contingencia Antonio Lorena, en Cusco, reportó que “todos los laboratorios están desabastecidos” de suero, luego de que el Minsa ordenara la inmovilización de la sustancia salina de Medifarma observada.

“Ahorita no hay ningún laboratorio que nos pueda proveer. Yo estoy solicitando a otros laboratorios, a otras distribuidoras, que puedan proveernos de cloruro de sodio, pero no existe, todos están desabastecidos”, expresó.

Asimismo, la química farmacéutica señaló que los médicos les piden sueros fisiológicos a los pacientes, pero les advierten en sus recetas que no adquieran los productos elaborados por el laboratorio Medifarma.

“Estamos frente a un hospital, ahorita mismo ya dije que no tengo porque el que tengo es Medifarma. A pesar de que es un lote no observado, no tengo garantías de que realmente esté con la calidad necesaria”, acotó.

En esa línea, la gerente regional de salud, la doctora Elbia Yepez, dijo que existe en el mercado suero fisiológico de otros laboratorios para garantizar la atención en centros de salud y hospitales de la ciudad imperial; sin embargo, en los exteriores de la farmacia del hospital regional de Cusco, RPP constató que se han colocado comunicados que indican que no se cuenta con la sustancia salina.

Situación similar se vive en Lima

RPP realizó un recorrido por las diversas farmacias y boticas del Cercado de Lima. Los trabajadores de los negocios del rubro ubicados cerca a los Hospitales Guillermo Almenara y Dos de Mayo señalaron que se vive una situación similar a la reportada en Cusco, pues indican que son los mismos doctores quienes colocan en las recetas médicas que no compren el suero de Medifarma.

“Vino una paciente con la receta de que el cloruro que no sea de Medifarma decía en la receta médica. Nosotros no trabajamos con ese [laboratorio]”, señaló.

Asimismo, otro técnico de una farmacia manifestó que han recibido la visita de personal de la Digemid y Medifarma para prohibir la venta del suero fisiológico defectuoso.

“Me ha mandado la Digemid alertas. [Personal de] Medifarma también [ha venido]. Ahorita no tengo suero, tengo de otro laboratorio, tengo un suero chiquito nomas, recién voy a pedir”, manifestó.

Finalmente, los técnicos de las farmacias de Lima Centro consultados han señalado que las ventas continúan de manera regular, pero que los pacientes van con cierto temor para adquirir el producto.