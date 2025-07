Jorge Montero reconoce que antes de ser ministro consideró que era “una opción” que el BCR comprara oro a la pequeña minería

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, se pronunció nuevamente después de que Punto Final revelara que, antes de asumir el puesto, integró un grupo de WhatsApp que estaba conformado por mineros informales e ilegales investigados por la Fiscalía.

De acuerdo con el dominical, el chat grupal lleva por nombre ‘MAPE’, abreviatura para minería artesanal y en pequeña escala.

En el programa Prueba de Fuego, el titular del Minem reiteró que su participación en el chat grupal – donde participan alrededor de 180 personas – respondía a un propósito académico y profesional, enfatizando que su ingreso, en agosto de 2024, fue para contar con información actualizada sobre la minería artesanal y a pequeña escala.

“A este chat me invitaron, ya no recuerdo exactamente quién. Yo soy profesor universitario y de temas mineros, y; por lo tanto, me interesaba estar en un chat temático fuerte con personas versadas en el tema”, indicó.

“Uno no está revisándole la vida a 180 personas para entrar a un chat, basta que tengas unas cuantas personas de referencia que están interesantes y que su propia presencia en ese chat valide esa experiencia”, agregó.

Montero Cornejo, en el cargo desde el 30 noviembre del año pasado, reconoció también haber escrito en ese chat su postura a favor de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) adquiera oro de la pequeña minería.

“Esa era una cosa que estaba en discusión en esos meses, octubre, noviembre, septiembre del año pasado. Yo en ese momento consideraba que la compra del oro por parte del Banco Central de Reserva era una opción. Y realmente lo pensaba y me parecía algo interesante, porque el Banco Central de Reserva maneja un portafolio”, apuntó.

No obstante, Montero Cornejo enfatizó que el titular del BCRP, Julio Velarde, se ha opuesto completamente a esa posibilidad, por lo que consideró que su planteamiento es un tema zanjado.

“Este tema que era una discusión en ese momento ya no lo es. Yo como catedrático universitario estoy dispuesto a evaluar desde el libre pensamiento y la libre cátedra muchas opciones y a discutir muchas opciones y analizarlas todas”, apuntó.

Acotó que desde que asumió el cargo no se ha reunido con Julio Velarde. “Aún no lo he hecho”.

¿Qué más decía el ministro Montero en el chat?

'Punto Final' mostró mensajes de Montero en ese chat grupal defendiendo la continuidad del Reinfo y criticando al gobierno, del cual ahora es parte, por intentar su eliminación sin tener una norma consensuada con los gremios.

“Salimos a advertir sobre los graves riesgos si se deroga el Reinfo sin tener una norma consensuada y reglamentada que lo reemplace. Lo que más preocupa es que el Ejecutivo no está en condiciones para asumir compromisos y acuerdos de punto fijo en las condiciones actuales”, fue el mensaje que habría compartido el pasado mes de noviembre.

Incluso, habría compartido un mensaje crítico a la propuesta de Ley MAPE presentada por el gobierno en aquellos días: "[La presentan] y directo al tacho. El Congreso tiene sus propias ideas bastante divergentes”.

Además, habría difundido videos de las protestas que realizó Confemin el año pasado contra el entonces ministro Rómulo Mucho. Incluso, según el reportaje, compartía noticias relacionadas a los pedidos de censura que se presentaron en contra de su antecesor.

Magno Palomino, coordinador de Confemin, que también está en el grupo de WhatsApp, aseguró al dominical que el actual ministro de Energía y Minas ha cambiado sus opiniones, colocándose en contra de ellos.

Las imágenes compartidas por el dominical revelan que la designación de Montero en el Minem fue celebrada y felicitada por los integrantes del chat y que, incluso, los primeros días de su gestión recibió a varios de sus miembros en el ministerio.