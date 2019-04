Daniel Salaverry criticó a Martín Vizcarra por Las Bambas: “No ha actuado con inteligencia”

Daniel Salaverry criticó la forma en cómo el Ejecutivo ha manejado el bloqueo de carreteras en Fuerabamba. | Fuente: Composición

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, criticó el actuar del Ejecutivo y del presidente de la República, Martín Vizcarra, durante el bloqueo de carreteras en la comunidad de Fuerabamba, en el distrito de Challhuahuacho. En su opinión, el jefe de Estado no ha sabido tomas decisiones para superar este conflicto.

"No le voy a dar lecciones al Presidente, pero cuando he dicho que no han actuado con inteligencia es porque primero, para sentarte a negociar, no puedes hacerlo bajo amenazas, chantaje y carreteras tomadas", apuntó Salaverry en RPP Noticias.

El ex vocero de Fuerza Popular tildó de "papelón" el acuerdo que se firmó el último sábado entre Gregorio Rojas y Salvador del Solar. "Tienes que identificar a quien representa para no hacer un papelón de hace dos días, firmando un acta con el presidente de la comunidad y al día siguiente que diga que lo han accionado. El no representa a la comunidad, sino ya le hubieran respaldado la firma", apuntó

En esa misma línea, Salaverry indicó que se debió de negociar con los representantes de las 52 comunidades y que se está dejando un "pesimo precedente". "Hay una ausencia absoluta del principio de autoridad", agregó.

Asimismo, el presidente del Congreso indicó que este conflico en Las Bambas se produce porque ha sido "desatendido" desde hace "mucho tiempo".

"Este es un Gobierno que cambió el minoreducto por el transporte vía terrestre de los minerales, afectando las comunidades. Gobierno que declaró como ruta nacional una vía que pasaba por el terreno de la comunidad (...) Hacen mal las personas que intentan ponerle paños tibios a los errores, a la desatención que han tenido desde el primer día", expresó.