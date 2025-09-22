Últimas Noticias
El 54.9 % de peruanos cree que el MTC debe apoyar puesta en marcha de trenes propuestos por López Aliaga, según encuesta de CPI
La reciente encuesta de CPI revela una mayoritaria opinión ciudadana de que el sector Transportes debería apoyar el proyecto del tren Lima-Chosica propuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

El proyecto del tren de cercanías Lima-Chosica propuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a partir de las locomotoras y vagones entregados por la empresa estadounidense Caltrain, viene siendo evaluado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

No obstante, Dina Boluarte, en su último mensaje ante el Congreso por 28 de julio, anunció que, en su último año de gobierno, impulsaría los proyectos ferroviarios San Juan de Marcona - Andahuaylas, Lima - Ica y que estaría en camino el tramo Lima-Barranca. 

La reciente encuesta de CPI, presentada en exclusiva en RPP, revela la opinión de la ciudadanía respecto a cómo debería proceder el Ejecutivo respecto a ambos proyectos ferroviarios.

En ese sentido, el 54.9 % de encuestados consideró que el MTC "debería apoyar la puesta en marcha del tren propuesto por el alcalde Rafael López Aliaga".

En cuanto al ámbito de procedencia, el 69.9 % de encuestados de Lima-Callao se manifestó de acuerdo con esa opción, al igual que el 45.9 % de encuestados del interior del país. 

Mientras tanto, el 19 % señaló que se debe "esperar el tren propuesto por el goberno de Dina Boluarte". Además, el 26.2 % no supo precisar una respuesta.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana y rural del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 11 y 17 de septiembre del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.

EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
MTC encuesta CPI Rafael López Aliaga trenes

