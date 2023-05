Eliana Revollar renunció a todo cargo en la Defensoría del Pueblo

La exdefensora encargada del Pueblo, Eliana Revollar Añaños, presentó el viernes su renuncia irrevocable a todo cargo o vínculo laboral con la institución, tras la juramentación de Josué Gutiérrez como nuevo titular de la entidad.

A través de un oficio enviado a Gutiérrez Cóndor, Revollar explicó que su salida de la Defensoría obedece a motivos personales, y expresó su disposición de apoyar en el proceso de transferencia.

“Estimo que es oportuno poner fin a un ciclo laboral de 26 años en el cual he trabajado en la oficina defensorial de Ayacucho, he ejercido la jefatura de las oficinas defensoriales de Junín y Lima, así como he liderado la Dirección de Coordinación Territorial y la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, para finalmente haber sido honrada con el encargo de encabezar la Defensoría del Pueblo durante poco más de un año”, escribió.

RPP Noticias tuvo acceso a la carta de renuncia presentada ayer por Eliana Revollar.

Revollar, quien asumió el cargo de forma interina tras la salida de Walter Gutiérrez, le indicó en la misiva al nuevo titular de la Defensoría que le deja una “institución independiente de los poderes de turno”.

“Recibe usted una institución… heredera de las mejores tradiciones legadas por los anteriores defensores del Pueblo, e integrada por un equipo reclutado por sus méritos y caracterizado por un alto sentido de responsabilidad, una admirable vocación de servicio y una reconocida competencia profesional, que es leal a los principios y valores constitucionales”, señaló.

Por último, enfatizó que deja la institución con una mayor dotación presupuestal en comparación al 2022, puesto que para este 2023 se cuentan con S/ 83 millones 799 mil 201 frente a los S/ 74 millones 260 mil 443 del año pasado.

Cabe precisar que Josué Gutiérrez, excongresista y exabogado de Vladimir Cerrón, juró ayer al cargo de defensor del Pueblo, en una ceremonia realizada en el Congreso.