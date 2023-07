¿Es posible volver a discutir el adelanto de elecciones generales en el Congreso de la República?

El interés por un eventual adelanto de adelanto de elecciones en el Perú continúa presente en el debate público, sobre todo, para el ciudadano. Así lo muestra la última encuesta de Datum, que indica que el 74% de la población considera que debe haber un adelanto de elecciones generales. La cifra llega a un 82% si se recoge solo la opinión de la región Sur, y a un 79% si nos referimos a regiones Centro y Norte del país.

Pero no es todo. El sondeo también reveló que al menos el 39% de los encuestados consideraron que el principal pedido de la marcha llamada "Toma de Lima", prevista a realizarse el próximo 19 de julio, es la salida de la presidenta de la República, Dina Boluarte y el adelanto de elecciones.

A este escenario se suma el hecho de que, en las últimas semanas, diversos actores políticos y organizaciones civiles han vuelto a referirse a la posibilidad de una eventual convocatoria de comicios adelantados en el Perú. Es más, si bien misma presidenta de la República, Dina Boluarte, le dijo a la prensa que el tema estaba “cerrado” y que su gobierno continuará trabajando hasta el 2026; tan solo unos días terminó por retar a la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, a que su bancada formule una nueva iniciativa legislativa sobre el tema luego de que esta indicara que la posibilidad de adelantar los comicios permanece latente.

Como se recuerda, hasta en cinco ocasiones, el Congreso de la República discutió -sin llegar a consensos- la posibilidad de adelantar las elecciones a partir de proyectos de ley formulados por legisladores e iniciativas alcanzadas desde el Poder Ejecutivo. Para un sector, el tema debía ser acompañado de un referéndum en el que se consulte a la ciudadanía la convocatoria a una Asamblea Constituyente; otros consideraban que no se podía llamar a comicios por la falta de reformas políticas; mientras un tercer grupo exigía que sea la presidenta Dina Boluarte llame a elecciones tras formular su renuncia al cargo.

El tema finalmente llegó a un punto muerto en marzo cuando se rechazó por quinta vez una iniciativa legislativa vinculada al tema y que contemplaba adelantar las elecciones a diciembre de este año. Desde entonces, la posibilidad de adelantar los comicios pasó a un segundo plano mientras crece el índice de desaprobación de la jefa de Estado y del Congreso.

En medio de anuncios por el reinicio de movilizaciones en diversas regiones del país en rechazo a las actuales autoridades del Gobierno y el Congreso, preguntamos a expertos si es factible o no retomar actualmente el debate sobre un adelanto de elecciones en el Perú.

El especialista en Gestión Pública y Asuntos Parlamentarios, Martín Cabrera, consideró que existe la posibilidad de que el Congreso de la República pueda abordar de nuevo el debate para comicios adelantados más adelante; sin embargo, señaló que es un escenario que se concretaría, debido a que se percibe que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso “ha llegado a cierto nivel de coordinación”.

Cabrera sostuvo que la discusión sobre un eventual adelanto de elecciones en el país “ha sido reactivo”, es decir, planteado a raíz de crisis originadas por “temas de corrupción o resquebrajamiento y afectación de la institucionalidad democrática”, escenario que no se percibe actualmente en el país.

“¿Si es que es posible (debatir de nuevo sobre un adelanto de elecciones) en este Congreso? Sí, es altamente posible que se vuelva a discutir. ¿Si es que es lo que debería de ocurrir? Me parece que, a estas instancias, no porque se ha llegado a cierto nivel de coordinación dentro del Ejecutivo y el Parlamento, en el que aparentemente el control político estaría activándose y en el que aparentemente el Poder Ejecutivo estaría respondiendo al control político. (...) Pero lo que se ha dicho es la verdad. El Congreso puede tomar el tema, finalmente es el Congreso el que decide. Ahora que lo deba hacer porque se les ocurrió, me parece que no habría un sentido de oportunidad en eso”, indicó.

Cabrera precisó que el Perú ya ha atravesado en el pasado la interrupción de un mandato presidencial. No obstante, recalcó que este escenario “no ayuda en absoluto a las instituciones” y su funcionamiento, afectando también la prestación de servicios, la atención a necesidades sociales y la dinámica económica que el país requiere para fortalecer su crecimiento.

Por su parte, el experto en temas electorales Óscar Matutti consideró que sí es posible retomar la discusión del adelanto de elecciones, pero “probablemente para el 2024”. No obstante, dado el escenario visto en marzo pasado, dudó de que exista un “ánimo sincero” por parte del Poder Ejecutivo y del Parlamento de debatir el tema nuevamente.

“Yo creo que sí es posible, hablando de un adelanto de elecciones, pero no para el 2023 en efecto, probablemente para el 2024. Dudo mucho que el Congreso tenga el ánimo de discutirlo, dudo mucho que tenga un ánimo sincero el Ejecutivo de discutirlo”, refirió.

“Lamentablemente existen otros intereses ahí, por ejemplo, pero de lo que estamos hablando también es que la población tiene que sentirse también representada por sus autoridades y este es otro reto también del Perú en este contexto democrático delicado que nos encontramos”, añadió.