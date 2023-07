Lima Presidente del JNE pide a la Fiscalía investigar a “Los Combatientes” tras ser amenazado de muerte

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, ha vuelto a recibir amenazas de muerte por un grupo extremista denominado 'Los Combatientes', una facción radical de 'La Resistencia'.

Los radicalistas llegaron a la sede del JNE, en Cercado de Lima, y nuevamente culparon a Salas Arenas de un presunto fraude electoral en la segunda vuelta en los comicios presidenciales del 2021, que disputaron los entonces candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

Con megáfono en mano, el cabecilla de la agrupación, Roger Ayachu Soria, gritó que su consigna era “enviar a la cárcel” o la “muerte” del magistrado, quien no se encontraba en las instalaciones del JNE durante la incursión de los violentistas.

“No vamos a retroceder. Nuestra consigna es enviarle a la cárcel, a este prevaricador, a este fraudulento, o la muerte. Nosotros, lo que nos proponemos, lo conseguimos y lo haremos con apoyo de la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República”, gritó Ayachu Soria.

Al respecto, Salas Arenas dijo esta mañana en La Rotativa del Aire que, aunque ha recibido amenazas constantes por la consigna del fraude electoral, sí es la primera vez que este sujeto lo amedrenta en público.

“No he estado presente en el lugar de los hechos, pero sí he visto que un señor -conocido por sus múltiples ataques y pertenencia simultánea a varios grupos organizados que realizan esta labor costosa y, además, con itinerario fijo y logística adecuada para el efecto- ha proferido una amenaza severa. No solamente [ha pedido] encarcelamiento, sino también la muerte”, declaró.

Para el titular del JNE, Ayachu Soria tendría la “protección” de integrantes de la Fiscalía y del Congreso porque -sostuvo- este gritó públicamente que cuenta con el “apoyo” de ambas instituciones.

“Es la primera vez que se le identifica vociferando la amenaza a todo cuello, a voz en cuello y declarando que se encuentra protegido y que está seguro de sus objetivos, porque tiene la protección del Congreso y de la Fiscalía. Creo que este señor debe tener la protección de algunos en el Congreso y en la Fiscalía”, aseveró.

Consultado si es que ha logrado identificar quiénes respaldarían al líder extremista, Salas Arenas evitó responder, pero exigió al Ministerio Público investigar el caso.

“Puedo sospechar de muchas personas, pero la sospecha no es suficiente. Exímame de esa posibilidad, porque podría ocurrir que se diga algo que no es exacto. Lo que necesito es tener certezas y, para tenerlas, me gustaría que la Fiscalía investigara”, apuntó.

¿Tribunal Constitucional y el Congreso juegan en pared?

En otro momento, Jorge Luis Salas Arenas dejó entrever que el Congreso y el Tribunal Constitucional “juegan en pared”. Esto en referencia a los seis proyectos de ley que plantean modificar el artículo 99 de la Constitución para someter a juicio político a los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El magistrado señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha emitido un pronunciamiento en el que señala que no “los jueces de las altas cortes no pueden estar sometidos a los vaivenes de la política”.

“Eso lesiona y pone en riesgo la democracia”, alertó.

En esa línea, el titular del JNE cuestionó que, en febrero de este año, el pleno del Tribunal Constitucional resolvió, a través del expediente Nº 00003-2022-PCC/TC, exhortar al Congreso a reformar el artículo 99 de la Carta Magna, así como su reglamento para incorporar a juicio político a los jefes del sistema electoral.

“¿Por qué el TC se pronuncia en contra de las decisiones de la Corte Interamericana? A mí no se me ha citado en esa causa sino hasta trece días después de cerrado del proceso… Esto es una burla”, criticó.

Recordó que, días antes del pronunciamiento del TC, en el Congreso se presentaron iniciativas para extender los alcances del referido artículo de la Carta Magna y una serie de acusaciones constitucionales en su contra. Por eso, el jefe del máximo ente electoral señaló enfáticamente que no se trata de una simple competencia

“Si eso no es jugar en pared, por lo menos es tener en cuenta la existencia de un medio esotérico que les permite una comunicación telepática. Me temo que en este caso no son solo coincidencias”, finiquitó.