Familia alega asesinato tras amenazas: ¿qué se sabe sobre la muerte del zootecnista en el Parque de las Leyendas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Mario Arribas, abogado de la familia, señaló que hay un manuscrito donde la víctima señala problemas con un duo de trabajadoras llamadas "las Bebas"

El último domingo, Christian Vila Rivera, un joven zootecnista de 29 años, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, fue encontrado muerto en un área del Parque de las Leyendas, zoológico dependiente de la Municipalidad de Lima (MML), que se encuentra en el distrito limeño de San Miguel.

Las primeras informaciones sobre lo ocurrido fueron brindadas por la subgerente de marketing del Parque de las Leyendas, Olenka Túpac, quien en diálogo con RPP indicó que el suceso ocurrió de manera fortuita, y que dicho trabajador estaba encargado "de las especies exóticas y silvestres en el área que pertenece a tortugas y suricatas".

“Ha sido una situación fortuita, él se encontraba realizando sus actividades diarias, las comunes, las que se realizan de limpieza y atención a las especies (...) Sus compañeros nos comentan que él ha estado realizando sus actividades y que de un momento a otro alguien ha dado aviso de que él se encontraba tendido y, al momento en que se han acercado, lo han encontrado en deceso”, señaló.

“Se han tomado las acciones que corresponden, pero no hay ningún aviso adicional, ni siquiera de él que se haya previsto por si se sentía mal o algo por el estilo, pero todo apunta a que es un tema de salud; sin embargo, esto tiene que ser evaluado por las autoridades pertinentes y ellos nos dirán cuáles han sido los motivos”, agregó.

Por su parte, el zoológico emitió un comunicado en el que indicó que Vila Rivera, quien llevaba más de un año laborando en el lugar, era parte de la Subgerencia de Zoología y que el deceso "se encuentra en evaluación por las autoridades correspondientes".

No obstante, la información brindada por la representante de la entidad difiere con lo indicado por la familia de Christian Vila; más aún cuando la necropsia reveló que la causa de su muerte fue "asfixia por sumersión" en "elemento líquido", según indicó el abogado Mario Arribas en RPP.

Además, el jurista señaló que estamos ante un caso de "homicidio calificado" que habría sido planificado y cometido por compañeros de trabajo del zootecnista. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre esta muerte.

Audios, un manuscrito y amenazas de trabajadores

Mirtha Rivera, madre de la víctima, en declaraciones a TV Perú, indicó ayer, lunes, que su hijo había sido asesinado por "un grupo de personas que ya lo han venido hostilizando".

"Son un grupo de personas que laboran en su trabajo que lo han planeado, ha sido planificado. (Fue) por la venganza de que mi hijo era un chico muy correcto, trabajador, empeñoso. Le subieron el sueldo, él ha estado con S/3 mil y le subieron a S/5 mil, y justo me dijo ‘mamá, estoy contento, feliz, porque me han subido mi sueldo' (…) Como él está trabajando, lo han venido hostilizando, como haciéndole un bullying entre colegas, trabajadores. Ahí se han vengado de él, han planeado para asesinarlo”, sostuvo.

“Lo han encontrado botado, sin zapatos, con bóxer, con truza. Le habían sacado la ropa, los zapatos”, remarcó.

La madre señaló que la familia encontró en el dormitorio de su hijo un manuscrito donde Vila Rivera habría estado preparado un mensaje a su jefe pidiéndole ser cambiado a otra área, porque venía siendo hostilizado.

En ese sentido, Mariana, su prima, señaló a ese medio que no se trataba de una "nota de suicidio" sino de un mensaje a su superior donde indicaba que era objeto de "amenazas y problemas con sus compañeras", que lo acusaban de "cosas que no son".

Detalle del manuscrito de Christian Vila en donde indicaba su deseo de ser cambiado de área laboralFuente: TV Perú

Al respecto, Mario Arribas, abogado de la familia, indicó en RPP que la víctima, una hora antes de su deceso, habló con su enamorada indicándole que estaba en riesgo y que ya no quería estar ahí.

"Él conversa con su enamorada a las 7:52, una hora antes de su deceso (...) Se evidencia con unos audios que él estaba (diciendo) ‘sáquenme de aquí, estoy asustado, cámbienme de lugar", aseveró Arribas.

Asimismo, sostuvo que, en el referido manuscrito, Vila Rivera hizo alusión a dos compañeras de trabajo a las que señaló como el 'binomio Las Bebas', quienes habrían sido las que lo hostilizaban. Esta sindicación también aparecería en el audio que le envió la víctima a su enamorada antes de su muerte.

"Él apunta al binomio Las Bebas, parece que son dos féminas que trabajan en el Parque de las Leyendas. Son trabajadoras de ahí (...) Lo amenazaban porque el enamorado de una de las chicas del binomio estaba totalmente hostil, porque había ocupado su puesto. Por eso es que nuestra teoría del caso es que ellos habían concertado (…) victimar a mi patrocinado", explicó.

Por ello, Arribas afirmó que estamos "frente al delito de homicidio calificado, conforme al artículo 108 del Código Penal, contra los que resulten responsables".

"Porque han ideado, planificado, concertado con antelación a los hechos, lo han plasmado en la realidad, han hecho actos preparatorios y han consumado el delito”, acotó.

El abogado de la familia de la víctima indicó que estamos frente a un caso de homicidio calificado.Fuente: Facebook

Señalan omisión de información e inacción de la Policía

Mariana, prima de Christian Vila, indicó que por parte del Parque de las Leyendas han sido reticentes a darles mayor información sobre los hechos, por lo que no saben "cómo es que él ha aparecido con bóxer en el lugar", siendo que los trabajadores deben portar su uniforme.

"Cuando lo han encontrado, solo estaba con su bóxer. No ha estado con su (Equipo de Protección Personal) EPP ni nada, solo con su bóxer, semidesnudo, y eso nos parece muy raro, extraño de que él aparezca así, porque él no es un loco, no es un enfermo que entre así de la nada, es un profesional”, sostuvo.

"Al principio, cuando llegamos (al Parque), el policía o el fiscal nos mostró una imagen donde mi primo se encontraba en el césped, acostado. Pero al momento en que mi mamá y mi tía fueron a ver el lugar, estaba en otro lado, habían movido el cuerpo. Luego nos dijeron que tendríamos que ir a la comisaría para recoger sus pertenencias, fuimos con mi tía, pero nos trataron mal. Son unos déspotas los policías, tengo videos grabados", aseveró.

Asimismo, el padre de la víctima remarcó que "es raro" que su hijo haya sido encontrado solo en ropa interior, y señaló que personal del Parque de las Leyendas habría alterado la zona donde fue encontrado el cuerpo.

"La encargada del área legal del Parque de las Leyendas me dice ‘ha sido en el área de los caimanes’, (pero) toda esa evidencia la han sacado, han limpiado el agua, han limpiado todo, no hay evidencia de nada. Están escondiendo pruebas”, subrayó.

Además, señaló que cuando se acercó a la comisaría del sector a "recoger las pertenencias" de su hijo, la Policía le dijo: ´no hay, acá no hay nada’. "Sin DNI, ¿cómo puedo tramitar para ir a la Morgue?”, manifestó.

Por su parte, el abogado indicó que los representantes del zoológico han entrado en contradicciones, pues no se trata de una "muerte casual", y que están desaparecidos el DNI y las tarjetas de crédito de la víctima.

"Han entrado en contradicciones, al cuerpo lo han movido de un lugar a otro, no están las tarjetas de crédito por lo que no podemos bloquearlas, no está el DNI, es extraño. Todavía estamos dentro de las 48 horas de la flagrancia delictiva y la Policía no ha detenido a nadie, por los indicios y por los elementos de convicción contundentes que hay”, sostuvo.

Arribas también indicó que están pidiendo las imágenes de las cámaras de seguridad, pero que la respuesta del zoológico habría sido que estas "solo apuntan a los pasadizos".

"Yo me pregunto ‘yo no voy al zoológico a mirar pasadizos, sino a los animales; si un niño se pierde, no se le puede encontrar’. Son articulaciones de defensa que no resisten el más mínimo análisis jurídico, tendientes a evadir su responsabilidad”, puntualizó en Panamericana TV.

Representante del Parque de las Leyendas responde

Loudmird Gutiérrez Ayala, jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Parque de las Leyendas, indicó en Panamericana TV que su entidad no ha tomado conocimiento de manera formal de actos de hostilidad contra el trabajador fallecido.

“De manera formal, nuestra entidad no ha tomado conocimiento de actos de hostilidad que haya estado recibiendo nuestro excolaborador. Formalmente no lo conocemos. No obstante, al interno, se realizan cambios de ubicación pues se requiere el apoyo de nuestros colaboradores en distintas áreas”, aseveró.

"En líneas generales, los cambios obedecen a la necesidad de servicio y a la organización interna, puesto que tenemos un promedio de mil recintos de especies en la entidad y hay que estar constantemente apoyando en todas las áreas, sobre todo en el horario en que se tienen que realizar labores de mantenimiento, alimentación, limpieza de los recintos que es antes de las 9 am.”, señaló.

Asimismo, sostuvo que el zoológico ha "abierto las puertas" y brindado facilidades a todas las autoridades en la investigación de los hechos.

"Ha estado acá el Ministerio Público, la Policía Nacional, Criminalística, el Instituto de Medicina Legal quienes han verificado el lugar donde ha sido hallado el cadáver", precisó.

Finalmente, indicó que no han recibido un pedido formal de las imágenes de las cámaras de seguridad, pero que ya las tienen listas para ser entregadas.

"No tenemos todavía un pedido formal para entregar las tomas de seguridad; sin embargo, las tenemos ya a disposición para poder entregarlas a la primera oportunidad en que sea solicitado", puntualizó.