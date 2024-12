Edwin Martínez defiende contratación en su despacho de extrabajadora de Torres Saravia y dice que denunciará a periodistas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso El congresista Edwin Martínez anunció que demandará a periodistas que hicieron reportajes relacionados con la actual trabajadora de su despacho.

El congresista Edwin Martínez (Acción Popular), en diálogo con RPP, defendió la contratación en su despacho parlamentario de Isabel Cajo, quien antes laboró en la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo, cuando la jefatura era ejercida por Jorge Luis Torres Saravia, investigado por la Fiscalía por, presuntamente, encabezar una supuesta red de prostitución en el Parlamento desde su cargo.

Según un reportaje del semanario 'Hildebrandt en sus Trece' (H13), a inicios de este año, Cajo Salvador habría participado en fiestas privadas con altos funcionarios del Legislativo que, según el medio, organizaba Torres Saravia en departamentos ubicados en Barranco y San Isidro. Ella -siempre según el reportaje- habría ofrecido contenido de índole sexual a través de la página OnlyFans entre octubre del 2020 y, por lo menos, febrero de este año.

H13 indicó también que, en mayo de este año, Isabel Cajo entró a trabajar al Parlamento, pese a no tener grado profesional de bachiller. En junio, fue contratada en la oficina de Torres Saravia; sin embargo, en septiembre, se decidió no renovarle el contrato en dicha area. Tras ello, entró a trabajar al despacho del parlamentario Edwin Martínez.

"Yo no tengo por qué investigar la vida privada de las personas"

Respecto a la necesidad de contratación de Isabel Cajo en su despacho, Martínez Talavera indicó que fue para suplir a un trabajador que laboraba con él.

"En determinado momento, del despacho mío salió un muchacho que trabajaba ahí, se necesitaba suplir el cargo y se tuvo por conveniente comunicar esta necesidad a varios jóvenes dentro del Congreso […] Apareció esta señorita llevando su CV, fue analizado por los asesores de mi despacho, cumplía con los requisitos para poder acceder al trabajo y yo dispuse que se le haga el contrato. Es así como la señorita Isabel [Cajo] llega a mi despacho", sostuvo.

En esa línea, negó que el contrato haya sido por recomendación de Jorge Luis Torres Saravia, a quien dijo no conocer. "A mí nadie me la recomendó. Yo no conozco al señor Torres Saravia ni a ninguno de esta supuesta mafia", enfatizó.

"Yo quiero aclarar algo: yo soy diferente a los demás, yo tomo mis propias decisiones, yo evalúo mi personal y no me baso en los dimes y diretes, en las supuestas investigaciones, sino en lo concreto. [Ella] tiene un CV, tiene experiencia, le doy la oportunidad de trabajar [y] actualmente está cumpliendo satisfactoriamente todo el encargo que se le da en el puesto que ella tiene en la oficina", remarcó.

Consultado por la experiencia profesional de Cajo Salvador, el parlamentario indicó que ella "tiene experiencia ya en el sector público y también en el sector privado".

"No ha trabajado solamente en el Congreso, [sino que] ha trabajado en algún otro ministerio. Tiene experiencia en gestión privada, en ADEX, ha trabajado también creo para una agrícola, algo así", aseveró.

Respecto a la cuenta en la plataforma OnlyFans que habría tenido Isabel Cajo, Martínez dijo que es algo sin importancia para él y que no tiene "por qué investigar la vida privada de las personas".

"Eso es algo que a mí no me importa en lo más mínimo. Yo no tengo por qué investigar la vida privada de las personas, yo respeto muchísimo la privacidad de las personas. Si está envuelta en un problema como el que ustedes manifiestan, por algo está el Ministerio Público para que investigue", arguyó.

"El hecho de que, en determinado momento de su vida, haya estado en esas páginas morbosas que hacen tanto daño a la sociedad podría ser, pero era una chica de 20 años que cometió un desliz, no sé por qué motivo, tal vez por necesidad, qué sé, yo; pero eso no da derecho a que empecemos a juzgar y a prejuzgar", acotó.

Anuncia demanda contra periodistas

En otro momento, el congresista de la lampa anunció que demandará a los periodistas que realizaron reportajes relacionados a la trabajadora de su despacho, por "afectar honras".

"En el caso de la señorita Isabel Cajo, yo ya hice las investigaciones necesarias y yo también voy a hacer una denuncia a 'Hildebrandt en sus Trece' y al periodista de Beto Ortiz para que otra vez no [afecten] honras y aprendan a respetar a una mujer", indicó.

"No permito que hagan daño a mujeres inocentes, esta chica subió sus fotos en una página, pero jamás -y estoy plenamente convencido de ello, porque me he dedicado a averiguar esto- ha prestado servicios de ese tipo y estos miserables no pueden ser tan morbosos para vender una falsedad y hacer todo este escándalo. Yo sí me voy a encargar de denunciar a estos tipejos. [Subir fotos o videos a una página] no es delito ni pecado", añadió.

Asimismo, pidió al presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos) que sea "claro" y "objetivo" con sus declaraciones, al haber señalado que se habrían ofrecido servicios sexuales a cambio de votos en el Parlamento.

"Que sea claro, que sea objetivo y que denuncie quiénes son estos congresistas que habrían recibido favores a cambio de votos. No se puede uno, alegremente, despachar con ciertas declaraciones sin tener el elemento de juicio razonable que indique que esto es cierto. Así que yo le exijo a Burgos que no busque tribuna echando barro a los demás, sino que sea claro, que diga fulano de tal recibió favores sexuales a cambio de votos, y esos congresistas, inmediatamente, deben ser sometidos a la Comisión de Ética y expectorados del Congreso, porque no se puede tener esa cochinada de parlamentarios", enfatizó.

Finalmente, recomendó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), que cambie las jefaturas del Parlamento y que ponga "gente idónea" en esos cargos.

"El Congreso, si bien es cierto, es la casa de la democracia, pero no puede ser la casa de una democracia maloliente. Por lo tanto, tiene que cambiar todas las jefaturas que están copadas por líderes políticos, tanto de Fuerza Popular como de Alianza para el Progreso, y darle decencia y probidad al Parlamento poniendo gente idónea, proba, en estos cargos para limpiar, de una vez por todas, la imagen del Congreso y dedicarse a lo que tiene que ser el Parlamento: hacer leyes en beneficio de la población", puntualizó.