Jefa de Investigación de Panamericana denuncia que se planificó un ataque en su contra desde la Digimin y Mininter rechaza acusaciones

La periodista denunció que el ataque fue planificado en su contra desde la Digimin.
La periodista denunció que el ataque fue planificado en su contra desde la Digimin. | Fuente: X: Karla Ramírez / Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La periodista indicó mediante un video que se le informó que desde la Digimin se había planeado un atentado en su contra que iba a ser hecho pasar como “un robo violento”, por lo que pidió garantías. Desde el Ministerio del Interior rechazaron su versión y dijeron que no realizan ni toleran actos al margen de la ley.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de investigación de Panamericana Televisión, denunció el último domingo que desde el Ministerio del Interior se ha planificado un ataque en su contra en respuesta a las investigaciones que realiza respecto de los vínculos de altos mandos de la Policía Nacional del Perú, el ministro Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte con la mina El Dorado.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la periodista indicó que en vísperas se le informó que este ataque, que supuestamente iba a ser hecho pasar como un “robo violento”, había sido planeado desde la Dirección de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior. Asimismo, la periodista denunció que existe una carpeta de seguimientos a ella y su entorno familiar.

“Esta tarde, 31 de agosto de 2025 hemos sido informados que en la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior se viene planificando un ataque, un atentado en mi contra que buscaría disfrazarse con la fachada de delincuencia común, un asalto, un robo violento. Sabemos también que existe una carpeta con seguimientos a mi persona e incluso se ha rastreado, se ha hecho todo un esquema con mis padres, mis hermanos y mis hijos”.

Ramírez señaló que este reporte de amenaza ocurre en el marco de investigaciones que han realizado en el dominical Panorama sobre la mina El Dorado, en la que están involucrados altos mandos de la Policía, así como el ministro Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República.

“Hace pocos días la presidenta dijo que ella antes de ser presidenta de la República era hermana y sucede esta coincidencia. La primera vez que su hermano fue detenido, se logró descabezar a todos los investigadores, desde la Fiscalía hasta la propia Policía. Ahora nuevamente se toca y se menciona al hermano y suceden estas amenazas, desde aquí solicito garantías o que se reporte o se alerte cualquier cosa que pudiera suceder con mi familia, mis padres, mis hermanos, mis hijos”, sostuvo.

Pronunciamientos

Ante esta situación, desde el Ministerio del Interior compartieron un comunicado en el que rechazaron la versión de la periodista e indicaron que dicho sector no realiza ni tolera actos al margen de la ley. 

“Negamos tajantemente que la Dirección General de Inteligencia (Digimin) haya planeado atentar contra la integridad de la periodista Karla Ramírez de Panamericana Televisión. Desde el Mininter no se realizan ni se toleran actos al margen de la ley. Muy por el contrario, nuestro deber es garantizar la seguridad de la ciudadanía y combatir el crimen en todas sus modalidades”, indicaron.

Al respecto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también emitió un pronunciamiento en el que alertaron sobre la “extrema gravedad” de lo denunciado, por lo que pidieron que se realice una investigación y se otorgue las garantías del caso para la periodista. Asimismo, consideraron que el comunicado del Ministerio del Interior es “insuficiente e infundado”.

“La Asociación Nacional de Periodistas del Perú considera de extrema gravedad lo denunciado, por lo que exige una investigación célere y que se le brinden las debidas medidas de protección a la periodista. El comunicado del Ministerio del Interior, en el que niega responsabilidad resulta insuficiente e infundado”. 

Tags
Ministerio del Interior Digimin Panorama

