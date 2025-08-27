Nicanor Boluarte dice que es víctima de persecución "solo por el hecho de ser hermano de la presidenta"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, declaró a la prensa luego de que un grupo de fiscales del Quinto Despacho del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaran un operativo de allanamiento desde esta mañana en su casa ubicada en un condominio en el distrito de San Borja.

"(…) Han allanado mi casa sin ninguna explicación. Otra vez comprobamos que la Fiscalía sale a pescar, a ver qué encuentra, para armar un muñeco y perturbarle la vida a un ciudadano que solo tiene la condición de ser hermano de la presidente de la República y eso no podemos aceptar en una sociedad donde se debe respetar el debido proceso y se debe respetar el derecho de los ciudadanos, no se puede aceptar eso. Ya estoy cansado de la persecución esta solo por el hecho de ser hermano de la presidente de la República, en su momento se va a aclarar todo, yo soy absolutamente inocente y ajeno a los hechos que hoy día han allanado mi casa, por eso no soy parte de este proceso y a pesar de eso han venido a allanar mi casa", señaló.

Nicanor Boluarte, que no declaraba a la prensa desde el pasado 14 de enero, cuando el Poder Judicial revocó una orden de prisión preventiva en su contra, se pronunció a raíz del reciente allanamiento a su casa en el marco de una investigación que lo vincula y que, de acuerdo con la tesis fiscal, tendría al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, como presunto líder de una red criminal. Sin embargo, el hermano de la jefa de Estado negó haber tenido alguna relación con el actual ministro.

"Absolutamente falso, yo hago ejercicio de mi profesión como abogado y tengo expedientes absolutamente privados, pero con los hechos de este allanamiento no tengo nada que ver y no conozco y nunca he conversado con el señor Santiváñez. No lo conozco, nunca he conversado con el señor Santiváñez", apuntó.



Noticia en desarrollo...