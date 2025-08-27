Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

Nicanor Boluarte dice que es víctima de persecución "solo por el hecho de ser hermano de la presidenta"

La Fiscalía realizó operativo de allanamiento en la casa de Nicanor Boluarte
La Fiscalía realizó operativo de allanamiento en la casa de Nicanor Boluarte
Ego Agurto

por Ego Agurto

·

El hermano de Dina Boluarte se pronunció luego del allanamiento a su vivienda. Negó tener temor de que se vuelva a dictar una orden de prisión preventiva en su contra. No declaraba desde el pasado 14 de enero, cuando el Poder Judicial revocó esta medida.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, declaró a la prensa luego de que un grupo de fiscales del Quinto Despacho del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaran un operativo de allanamiento desde esta mañana en su casa ubicada en un condominio en el distrito de San Borja.

"(…) Han allanado mi casa sin ninguna explicación. Otra vez comprobamos que la Fiscalía sale a pescar, a ver qué encuentra, para armar un muñeco y perturbarle la vida a un ciudadano que solo tiene la condición de ser hermano de la presidente de la República y eso no podemos aceptar en una sociedad donde se debe respetar el debido proceso y se debe respetar el derecho de los ciudadanos, no se puede aceptar eso. Ya estoy cansado de la persecución esta solo por el hecho de ser hermano de la presidente de la República, en su momento se va a aclarar todo, yo soy absolutamente inocente y ajeno a los hechos que hoy día han allanado mi casa, por eso no soy parte de este proceso y a pesar de eso han venido a allanar mi casa", señaló.

Nicanor Boluarte, que no declaraba a la prensa desde el pasado 14 de enero, cuando el Poder Judicial revocó una orden de prisión preventiva en su contra, se pronunció a raíz del reciente allanamiento a su casa en el marco de una investigación que lo vincula y que, de acuerdo con la tesis fiscal, tendría al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, como presunto líder de una red criminal. Sin embargo, el hermano de la jefa de Estado negó haber tenido alguna relación con el actual ministro.

"Absolutamente falso, yo hago ejercicio de mi profesión como abogado y tengo expedientes absolutamente privados, pero con los hechos de este allanamiento no tengo nada que ver y no conozco y nunca he conversado con el señor Santiváñez. No lo conozco, nunca he conversado con el señor Santiváñez", apuntó.

Noticia en desarrollo...

El poder en tus manos

EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político

En las elecciones 2026, más de nueve mil candidatos competirán por un lugar en el nuevo Congreso. Pero la contienda más reñida será por llegar al Senado, la cámara alta que regresa luego de más de tres décadas. ¿Qué funciones tendrá y por qué será estratégico para los partidos asegurar presencia en este espacio?
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Nicanor Boluarte allanamiento Dina Boluarte Ministerio Público

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA