Patricia Juárez y Elvis Vergara presentaron ayer, jueves, dos proyectos de ley sobre esa materia | Fuente: Composición RPP

Los congresistas Patricia Juárez, de Fuerza Popular, y Elvis Vergara, de Acción Popular, presentaron ayer, jueves, sendos proyectos de ley para reformar el Artículo 99 de la Constitución e incluir a los jefes de los organismos electorales entre los altos funcionarios que pueden ser acusados constitucionalmente por el Parlamento.

Cabe resaltar que dichas iniciativas legislativas se presentan a menos de una semana de que el Tribunal Constitucional (TC) hiciera pública la sentencia de la demanda competencial que presentó el Legislativo contra el Poder Judicial y que exhorta al Congreso a reformar dicho artículo de la Carta Magna, así como el reglamento del Parlamento, "de conformidad con (...) la sentencia y la jurisprudencia" del TC.

¿Qué dicen los proyectos legislativos presentados?

El proyecto de la congresista Juárez Gallegos ingresó a trámite documentario del Parlamento ayer a las 11:47 a.m., y plantea la reforma constitucional del Artículo 99 de la Carta Magna para acusar a los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) "por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones".

En la sustentación de su proyecto, la parlamentaria fujimorista justamente señaló la reciente exhortación del TC a reformar dicho artículo de la Constitución, por lo cual indicó que la iniciativa "responde a la exhortación que el máximo órgano de control de la constitucionalidad ha efectuado".

De ese modo, la congresista Juárez señala que el "antejuicio" político es una "prerrogativa funcional" de la que gozan determinados funcionarios.

"(La cual) no es un beneficio sino una carga especial que solo tienen algunos altos funcionarios, por el cual puede ser pasibles de responsabilidad política, pudiendo ser sancionados de acuerdo con la falta política o infracción constitucional cometida", indica el texto.

En ese sentido, sostiene que los representantes de los órganos electorales deben tener la misma prerrogativa que otros altos funcionarios.

"Mientras altos funcionarios como el presidente de la república, los ministros, los congresistas, los miembros del TC y de la JNJ, los jueces supremos y fiscales supremos, y los titulares de la Defensoría y la Contraloría, tienen la prerrogativa-deber (...) de antejuicio y juicio político, no hay razones para que no tenga el mismo tratamiento en tanto prerrogativa y deber, cada miembro del Pleno del JNE independientemente de que provengan o no del Poder Judicial o del Ministerio Público", indica el proyecto de la congresista.

Por otro lado, el proyecto del congresista acciopopulista Elvis Vergara fue presentado ayer a las 3:45 p.m. y propone también la reforma constitucional del Artículo 99 para que los representantes de los organismos electorales puedan ser pasibles de acusación constitucional por "antejuicio político".

La modificación del texto constitucional establece que a la Comisión Permanente le corresponde acusar ante el Congreso a los miembros del JNE, ONPE y Reniec "por todo delito que cometan en ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas".

"Es importante mencionar que esta iniciativa fortalecerá el orden constitucional y garantizará el efectivo cumplimiento de los valores democráticos. Es de amplio conocimiento que, gran parte de los funcionarios públicos que han ejercido altos cargos, se han visto involucrados de manera directa o indirecta en investigaciones de casos de delitos en contra de la administración pública", indica la propuesta del congresista.

En ese sentido, Vergara Mendoza también refiere a la reciente sentencia del TC para fundamentar su iniciativa legislativa.

"El Tribunal Constitucional, con fecha 23 de febrero del presente año, se pronunció acerca de la demanda competencial (...) En dicho pronunciamiento (...), resolvió y exhortó al Congreso de la República, con mayoría de 5 votos, para que se modifique el artículo 99° de la Constitución, así como su reglamento, con la finalidad de incorporar a los miembros del JNE, el jefe de la ONPE y el jefe del Reniec", refiere el texto.

Asimismo, el congresista de Acción Popular refiere que, de este modo, se "garantizará el cumplimiento de los valores democráticos".

"El control político que ejerce el Congreso de la República en relación a la presente propuesta de reforma constitucional, aportará al sistema electoral y a nuestro ordenamiento jurídico en general, garantizará el efectivo cumplimiento de los valores democráticos y servirá para reducir el índice de delitos en contra de la administración pública", enfatiza la propuesta.