El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, vacado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), atribuyó al Gobierno el fallo de este organismo que declaró fundado este pedido por haber ocupado el cargo de director de Sedapal y cobrado dietas irregulares cuando ya se desempeñaba como autoridad provincial de Lima.

"En los últimos tiempos he sido muy crítico con el Gobierno y no porque tenga alguna ojeriza particular, sino porque hay un trabajo muy malo, un trabajo que nos está llevando a un desprestigio como país. El hecho de que yo critique esas cosas ha hecho de que el Gobierno cada vez tenga algunas actitudes menos empáticas para con mi persona", indicó.

"Justo sale un fallo de esta naturaleza cuando yo estoy siendo más crítico, y lo que me hace pensar esto es que, por ejemplo, para algunos se aplica estrictamente la norma, con apego riguroso, y para otros, como el caso de la señora Dina Boluarte, hay una permisividad. Tengo una sensación de que aquí hay una medida absolutamente desproporcionada", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, Muñoz Wells calificó como "absolutamente desproporcionado" el fallo del Jurado Nacional de Elecciones. Además, señaló que no hubo conflicto de intereses ni cometió una infracción al formar parte del directorio de Sedapal cuando ya se desempeñaba como autoridad provincial de Lima.

"Estamos a 8 meses de cambio de gobierno municipal, 6 de las elecciones y esto es algo que se produce por haber querido colaborar, por haber querido ayudar a vecinos de San Juan Lurigancho que en el 2019 se vieron en una situación terrible de una inundación y nosotros quisimos ayudar y a nadie se le puede sancionar por ayudar, por hacer el bien", indicó.

"Considero que el fallo del JNE ha sido un fallo que afecta la democracia porque es desmedido, desproporcionado, pone una sanción a una persona limpia, honesta, que ha trabajado intensamente en la Municipalidad y que me sanciona por ayudar. Además, algunos dicen que cobré la dieta, pero las devolví. Jorge Muñoz no se ha beneficiado de esta situación", reiteró

En otro momento, el todavía alcalde mostró unos audios con los que buscaría acreditar que existieron irregularidades en su proceso de vacancia, como un supuesto pedido de dinero. El alcalde reconoció que esto no guarda relación con la responsabilidad que le atribuye al Gobierno; sin embargo, insistió en que "el principal elemento es el político".

"Vinieron a decirme terceras personas (tras las conversaciones telefónicas) que había un mensaje, un encargo en ese sentido, para poder, eventualmente, revertir el fallo. Que la mano venía mal y que si yo accedía (al pago), esto se podía revertir. Evidentemente yo no acceso a estas cosas. Yo no puedo estar en esto porque debemos tener instituciones limpias", señaló.

"Dentro de una institución donde ha habido evidencias que habría personas vinculadas a situaciones de corrupción, esas decisiones políticas inclusive se ofrecían cambiar (con un pago de dinero), entonces son dos ámbitos que hay que analizar. Yo quiero que estas denuncias de estos audios se investiguen a fondo porque debemos tener instituciones limpias", indicó.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundado el pedido de vacancia contra el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por haber ocupado el cargo de director de Sedapal y cobrado dietas irregulares, cuando ya se desempeñaba como autoridad provincial de Lima.

Le decisión fue tomada en una audiencia del JNE el último lunes, en atención a la apelación presentada por el ciudadano autor de la demanda, Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez, contra el acuerdo del concejo municipal de Lima que, en noviembre de 2021, rechazó el pedido de destitución del alcalde.

En cumplimiento de la decisión del JNE, Jorge Muñoz debería dejar el cargo y sería reemplazado como máxima autoridad municipal de Lima por su teniente alcalde, Miguel Romero Sotelo.

Según la denuncia, Muñoz cobró dietas en Sedapal hasta en cuatro oportunidades, con montos aproximados de S/ 3 000 por sesión semanal. Además, indica que el alcalde cobraba el sueldo mensual correspondiente a su cargo. Luego de conocerse la denuncia, Muñoz renunció al directorio y anunció la devolución del dinero de las dietas.

En noviembre de 2021, luego de que el concejo municipal rechazará el pedido de vacancia, Muñoz saludó esa decisión calificando la demanda en su contra de "inconsistente" y en declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias defendió su actuación como director en Sedapal.

