El exalcalde reiteró que siempre trabajó de manera honesta | Fuente: RPP

El exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló este viernes que con las recientes detenciones de la Fiscalía, a raíz de la denuncia que interpuso por presunta corrupción en el JNE, se estaría corroborando sus revelaciones. A un mes de su destitución, el exburgomaestre aseveró que hay otros casos parecidos al suyo y que ha denunciado la misma prensa.

"Todo esto (sobre las detenciones) indicaría que hay una corruptela en el máximo organismo electoral nacional. Miremos lo que se anunció hace unos días atrás en un programa dominical. Un caso similar ocurrido con una alcaldesa de la selva", manifestó en el programa Las cosas como son en RPP.

Jorge Muñoz aseguró que prefería ser vacado antes que pagar por una coima para evitar su destitución en la Municipalidad de Lima. En tal sentido, dijo esperar que las instituciones "se limpien" y sean de mayor credibilidad.

"Lo que puedo afirmar es que vinieron personas a pedirme dinero a mi a través de terceros. Personalmente prefiero que me vaquen a dar una coima y eso es un tema de principios. Tenemos que hacer que las instituciones se limpien y sean de credibilidad, con resultados para los ciudadanos. He dado gracias a Dios para trabajar para la comunidad en una forma limpia y honesta. Yo tengo 26 años vinculado al mundo público en lo municipal (SIC), he sido regidor, dos veces alcalde en Miraflores y Lima. Uno no puede tirar por la borda la carrera", sostuvo.

Defiende su obra Monitor Huáscar

Muñoz también se refirió a las críticas sobre el óvalo Monitor Huascar. Al respecto, aseguró que la obra está funcionando bien pese a las críticas, pero que del tema del transporte lo ve la ATU y en su opinión esa institución no está haciendo un buen trabajo.

"Toda obra nace con su crítico. Lo que hicimos es de mucha importancia y está funcionando bien. El tema del transporte no nos corresponde sino a la ATU que es quien debe darle un nuevo dinamismo y no se está haciendo como debería hacerse", explicó.

Detienen a primer involucrado en denuncia de Muñoz

El Ministerio Público, en un operativo junto con la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, detuvo de manera preliminar a Roger Alberto Chapiama Diaz (59), servidor público de la Municipalidad de Lima, además de realizar el allanamiento de dos inmuebles para la incautación de especies.

Al Chipiama Diaz se le imputa, en su condición de servidor público de la Municipalidad de Lima, haber invocado ante personas vinculadas al exalcalde de Lima influencias reales o simuladas a través del investigado Johan Ramírez Chavarry, hermano de uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para entregar un beneficio económico de 170 mil soles con la finalidad de revertir el fallo que declaró su vacancia.

JNE niega estar involucrado en investigación de la Fiscalía

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló por medio de un comunicado que ningún trabajador de la entidad está involucrado en los allanamientos y detenciones realizados por el Ministerio Público.