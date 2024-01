Josué Gutiérrez afirma que cambios en Ley Forestal no modifican ilegalidad en la tala de árboles

Lima Gutiérrez indicó que la línea de acción que asume su gestión es la de "erradicar la tala ilegal con fines de narcotráfico, de minería ilegal, de venta de maderas sin ninguna autorización"

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en diálogo con RPP, se pronunció en torno a la reciente promulgación de la Ley N° 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Como se sabe, el último jueves, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y el segundo vicepresidente de dicho poder del Estado, Waldemar Cerrón, oficializaron la referida norma que modifica los artículos 29 y 33 de dicha ley, e incorpora dos disposiciones complementarias.

La primera de dichas disposiciones es la suspensión de "la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes"; y la segunda, la prohibición de otorgar títulos habilitantes "durante el periodo de suspensión de la exigencia de la zonificación forestal".

Cabe resaltar que la referida norma ha sido criticada por un sector de organizaciones indígenas y de defensa ambiental, que consideran que desprotege los territorios andinos y amazónicos ante invasores vinculados a la tala ilegal o a la industria de aceite de palma, entre otros.

¿No es ilegal talar los bosques? (...), eso nadie lo ha modificado

Al respecto, Gutiérrez Cóndor dijo que la referida modificación es un "proceso" que tiene "muchos años de discusión", y que en los años de vigencia de la Ley Forestal "no se habló jamás de implementación de zonificación".

"Hay que ser muy conscientes de que este es un proceso que no nace ahora, ya tiene muchos años de discusión, y con norma o no, porque lo que se está haciendo es modificar la Ley Forestal, que tuvo muchos años de vigencia y no se habló jamás de la implementación de zonificación, nunca", indicó.

Asimismo, refirió que, "más allá de la ley", era necesaria la "decisión política de querer erradicar la tala ilegal con fines de narcotráfico, de minería ilegal, de venta de maderas sin ninguna autorización".

"Esa es la conducta y la línea de acción que ha asumido la Defensoría del Pueblo de manera institucional, y esa misma la asumo yo (…) Hay que acentuar nuestra presencia de manera activa en esas zonas de deforestación", señaló.

A su vez, el defensor del Pueblo sostuvo que está en constante "articulación" con las autoridades competentes en las zonas donde opera la minería ilegal, lo cual "está por encima de la ley".

"Yo estoy en las zonas donde está la minería ilegal, articulando con la Policía, con la fiscalía, con los gobernadores regionales, con las autoridades, porque ellos tienen la tutela, en estos momentos, de las direcciones regionales de minería que están en todos los departamentos del país", aseveró.

"Por eso, con ellos me reúno permanentemente para trabajar de manera activa. Eso está por encima de la ley", subrayó.

En ese sentido, señaló que la "prohibición" de "talar los bosques" nadie la ha modificado.

"¿No está prohibido, no es ilegal talar los bosques, talar los árboles, ingresar a la Amazonía? Es ilegal. Eso nadie lo ha modificado, ni nunca lo van a modificar, porque esa es la defensa del derecho humano, de todos los peruanos y de los que no lo son que teniendo una reserva tan importante en nuestra Amazonía tienen que cuidarlo", puntualizó.