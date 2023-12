Waldemar Cerrón justificó bono navideño de S/1 700 para congresistas: "¿Cuál es el problema?"

Congreso Waldemar Cerrón: “Yo creo que el Congreso que trabaja se merece muchísimo más, los que no trabajan no se merecen. No es una burla poque los congresistas trabajamos y desarrollamos nuestras actividades como tal" .

El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, defendió el aguinaldo navideño de S/ 1 700 que acordó otorgar la Mesa Directiva del Congreso de la República a los legisladores y trabajadores parlamentarios.

Este bono, entregado a través de tarjetas electrónicas de consumo, fue pactado en noviembre último y se suma a la gratificación propia de diciembre.

“Yo creo que el Congreso que trabaja se merece muchísimo más, los que no trabajan no se merecen. No es una burla poque los congresistas trabajamos y desarrollamos nuestras actividades como tal. Merecido o no, nosotros estamos trabajando”, declaró el segundo vicepresidente del Parlamento a la prensa.

El integrante de la bancada perulibrista reiteró que merecen dicho aguinaldo, porque trabajan muy duro.

“¿Cuál es el problema? Estamos recibiendo un aguinaldo. Quién dice que no trabajamos, los congresistas trabajamos y es momento de hacerle frente a la gente que dice que no trabajamos”, justificó.

Cobrarán más de S/ 43 000 en diciembre

Como se sabe, cada uno de los 130 parlamentarios cobrarán en diciembre más de S/ 43 000 soles por concepto de sueldo, gratificaciones, aguinaldos y semana de representación.

Este aguinaldo navideño de S/1 700 se suma al polémico bono de casi S/10 000, entregado en noviembre último a trabajadores y congresistas por “horas extras y trabajo acumulado”.