Josue Gutiérrez dice que "invitó" a renunciar a varios adjuntos de la Defensoría: "Estamos en etapa de relanzamiento"

Lima Gutiérrez dijo que ya tiene el nombre de quien asumirá la adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en diálogo con RPP, se pronunció en torno a las recientes renuncias continuadas de varios adjuntos de dicha entidad.

Como se sabe, el último jueves, se conoció la renuncia de Rolando Luque Mogrovejo a la adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad. El referido funcionario también se desempeñaba como jefe del Programa de Ética y Prevención de la Corrupción en la entidad.

La semana pasada, también renunció Lissette Vásquez, quien se desempeñaba como adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.

Con esas dos salidas de la institución, se acumula un total de 8 funcionarios que dejaron adjuntías, ya que, entre junio y noviembre del año pasado, lo hicieron Matilde Cobeña (Niñez y Adolescencia), Alicia Abanto (Primera Adjunta), Susana Silva Hasembank (Lucha contra la Corrupción), Alberto Cruces Burga (Asuntos Constitucionales), Carolina Garcés Peralta (Derechos de la Mujer), y Percy Castillo (Derechos Humanos y Discapacidad).

"Estamos en etapa de relanzamiento"

Al respecto, Gutiérrez Cóndor dijo que se les "invitó" a renunciar a varios adjuntos para "terminar el ciclo", y promover a otros funcionarios con "expertís" en "igual o similares condiciones".

"Hay que entender dos cosas: una cosa es que, por decoro, por decencia, yo les pueda decir (…) con el equipo que me acompaña (…), comunicar, que es necesario terminar el ciclo para comenzar otro, y promover a los que tienen el expertís en igual o similares condiciones que trabajan en la Defensoría para que asuman esos roles. Es invitarlos indudablemente a que renuncien, y eso es lo que se ha hecho en todo este tiempo", explicó.

"Las instituciones, si bien tienen el concurso de las personas, trascienden a las personas, y lo que se tiene en la Defensoría es a un equipo multidisciplinario, sobre todo en conflictividad. Nosotros creemos que hay etapas en toda institución y esta es una etapa de relanzamiento", agregó.

Respecto a la salida de Luque Mogrovejo, el defensor del Pueblo refirió que "lo bueno se cambia solo cuando te garantizan excelencia por uno nuevo", y que ya tenía el nombre de quien lo reemplazará.

"Yo tengo el nombre (…), por eso es que lo he invitado a que renuncie, uno no puede ser irresponsable sin tener el nombre (...) En la adjuntía de Conflictividad Social, el que va a ingresar es de línea, con muchos años de servicio en la Defensoría", sostuvo.

Gutiérrez indicó que las salidas de la entidad son "predictibles", ya que se reunió con los funcionarios al iniciar su gestión.

"Cuando llegué a la Defensoría me reuní con todos los adjuntos. Les dije que inicia una nueva gestión, y que tienen mi respaldo, mi confianza, y que quienes no estén de acuerdo me lo indiquen para poder ver el proceso de cambio", indicó.

Finalmente, sobre Luque Mogrovejo, dijo que no tenía ningún "reproche en lo profesional", pero que iba a impulsar "un cambio de estrategia".

"No tengo reproche en lo profesional (…), pero creo que los ciclos terminan cuando se quiere imbuir de una nueva estrategia para hacer trabajos preventivos, sobre todo en temas de conflictividad social", puntualizó.

Descarta renuncia

Por otro lado, Josué Gutiérrez reiteró que descarta una eventual renuncia a su puesto, ya que no hay cuestionamientos a su gestión.

"No (considero renunciar), ¿por qué? ¿Hay algún cuestionamiento sobre la función que he venido desarrollando? Creo que ninguna", sostuvo.

Como se recuerda, tras conocerse los chats vinculados al caso "La fiscal y su cúpula de poder", en los que se evidencia presuntas negociaciones en torno a la elección del defensor del Pueblo, el sindicato de trabajadores de la entidad solicitó su renuncia al cargo.

"Esa es una narrativa perversa, porque todos los chats mostrados públicamente, ninguno dice que haya favorecimiento a Josué Gutiérrez. Antes de mi elección, hablaban de un candidato que no era yo (…). La estrategia era que no presida la junta de selección para la JNJ (…) Lo que se tiene la vista es contrario a que me haya beneficiado (…), me han querido hacer daño, yo sería víctima", señaló Gutiérrez Cóndor al respecto.