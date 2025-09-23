Últimas Noticias
Josué Gutiérrez: "Vamos a presentar un proyecto de ley contra los discursos de odio"

Josué Gutiérrez recalcó que con la iniciativa busca fomentar una
Josué Gutiérrez recalcó que con la iniciativa busca fomentar una "cultura de paz". | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El defensor del Pueblo aclaró que el proyecto de ley no busca frenar la libertad de expresión o el trabajo de la prensa.

Josué Gutiérrez, actual defensor del Pueblo, anunció que esta semana presentará ante el Congreso un proyecto de ley contra los discursos de odio que promuevan o incitan a la discriminación y/o violencia en el país. Según señaló, la iniciativa no busca sanciones penales sino fomentar la "cultura de paz".

"Estamos promoviendo el proyecto de ley que lo anunciamos, que ahora ya está casi listo. Lo que vamos a presentar esta semana seguramente al Congreso es que debe estar proscrito la actividad de que fomenta el odio. Eso no puede darse. Nosotros tenemos que fomentar una cultura de paz a través de los medios de comunicación, a través de las políticas públicas en un momento de encrispación social", expresó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Gutiérrez aclaró también que el proyecto de ley no busca frenar la libertad de expresión o el trabajo de la prensa nacional.

"Desde la defensoría siempre procuramos que la libertad de expresión, la libertad de prensa, son fundamentales para hacer que esta democracia funcione como algo natural y no forzado, como muchos. Sí. Algunos forzadamente entran a la política para ejercitar una acción violenta en el ámbito electoral, en el ámbito del ejercicio pleno de la gobernanza también", añadió. 

El defensor del Pueblo no descartó que en esta iniciativa legislativa se pueda incluir la posibilidad de dar alguna sanción en el ámbito electoral para aquellos que postulen a un cargo público en las próximas elecciones y promuevan algún discurso de odio. 

