Santiváñez anuncia que denunciará a fiscal Ordaya ante Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicó este domingo que denunciará al fiscal Carlos Ordaya, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), pues dijo que este lo acusó en el marco del caso ‘Los waykis en la sombra’.

Según señaló, en su condición de ministro de Estado es un aforado, por lo que el fiscal Ordaya no puede imputarle un delito. Ello a raíz de una disposición emitida por dicho magistrado en la que reporta al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, sobre hechos que habría desempeñado Santiváñez, en su condición de aforado, dentro de este caso.

Al respecto, el ministro cuestionó que el fiscal Ordaya tuviera las facultades para acusarle, por lo que indicó que este lunes lo denunciará ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.

“Este señor fiscal Ordaya, yo no sé con qué atribuciones o cuál es el poder que él cree tener. Yo soy un aforado, a mí él ni siquiera me puede imputar un delito, él no puede imputarme; sin embargo, me imputa, me acusa”, dijo en Willax,

“Entonces, por ese hecho, yo mañana estoy interponiendo la denuncia ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y lo estoy denunciando por abuso de autoridad y usurpación de funciones”, añadió.

Cuestionamientos a trabajo fiscal

En esa línea, el ministro señaló que el fiscal Ordaya mantuvo en reserva una carpeta por cuatro meses, cuando el tiempo máximo para mantenerla en esa situación es de 40 días, 20 iniciales y otros 20 por mandato judicial que disponga su ampliación.

Asimismo, precisó que por esta razón interpuso una acción de amparo, pues tenía conocimiento de que el fiscal mantuvo la carpeta en reserva y los días pasaban sin que se le comunicara a él o a su abogado para que puedan participar de las diligencias.

“Lo que pasa es que están acostumbrados a tener este poder y, bueno, así como este señor tiene la ligereza, no teniendo las facultades, no estando en el mandato de la ley y vulnerando todo, para tener la osadía de acusarme o siquiera imputarme, que no es su facultad, yo también lo voy a denunciar mañana y voy a hacer valer mi derecho en todas las instancias”, sostuvo Santiváñez.

Respecto de la difusión del testimonio de un testigo protegido que da cuenta sobre que Santiváñez es quien ha asumido la defensa, en la sombra, de Nicanor Boluarte y otros investigados por el caso mencionado, el ministro sostuvo que indicó que se trata de una investigación “absolutamente fraudulenta y nula”.