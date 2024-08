Abogado de Jorge Luis Ortiz: Es “falso” que Juan José Santivañez le haya pedido destruir pruebas del caso ‘Waykis en la sombra’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado Carlos Albizuri negó que su defendido Jorge Luis Ortiz Marreros, extitular de la Dirección General de Gobierno Interior e investigado por el caso 'Los waykis en la sombra', haya recibido la orden del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para que destruya pruebas que pudieran perjudicar a los involucrados en el mencionado proceso.

Y es que en las últimas horas trascendió la declaración de un testigo protegido, quien manifestó que el titular del Ministerio del Interior sería la defensa “en la sombra” de Nicanor Boluarte y de los otros investigados en 'Los waykis en la sombra', además de haberle pedido a Ortiz Marreros que desaparezca su celular por tener información comprometedora.

Al respecto, Albizuri afirmó que “es totalmente falsa esa declaración en contra de mi patrocinado”.

“No tiene ese fundamento lógico-jurídico para poder decir que mi patrocinado habría ocultado algún elemento de prueba y mucho menos que haya recibido órdenes del hoy ministro del Interior”, señaló en el programa Nunca es tarde de RPP TV.

Entrego uno de sus celulares

Por otro lado, indicó que Jorge Luis Ortiz Marrero, en el momento en que se puso a disposición de las autoridades, en mayo último, entregó el celular que utilizaba con mayor frecuencia.

Asimismo, sostuvo que en el acta de peritaje al teléfono figuran conversaciones y llamadas que fueron realizadas antes de que surja la orden de detención y que aquello demostraría que no quiso deshacerse de él, pues, “por lógica, si yo saco un SIM de un teléfono y lo cambio a otro, entonces tendría que perder todas las llamadas”.

No obstante, aclaró que su patrocinado tenía otro celular, el cual usaba solo para comunicarse con su familia y que al momento de su detención no lo llevaba consigo, por lo que no está en manos de la justicia.

Al ser consultado sobre si ese celular podría ser al que se refería el testigo protegido, Carlos Albizuri aseveró que “él está óptimo a entregarlo”.