El líder del recién inscrito Partido Morado respondió al congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaude, quien lo calificó de Pulpín en alusión a su poca experiencia política. Guzmán dijo sentirse honrado de lo llamen así. | Fuente: RPP Noticias

El líder del partido Morado Julio Guzmán, agradeció el esfuerzo de los militantes de su agrupación para lograr inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como una fuerza política con miras a las próximos procesos electorales.

En el programa ¿Quién tiene la Razón? de RPP, el economista calificó este logro como "una hazaña", pero dijo sentirse más conforme con la consolidación de su agrupación como un partido político. "Más satisfecho que el registro electoral, es la satisfacción de haber construido un partido de verdad. Una cosa es tener un registro y otra cosa es tener una estructura, militantes, comités activos", manifestó.



Guzmán dijo que la experiencia de las elecciones de 2016, cuando se le impidió participar del proceso electoral con el partido Todos Por el Perú significó un "gran aprendizaje". Cuando pasan cosas malas hay que aprender, sin partido no se puede cambiar el país, no solo para gobernar, sino para que se quede en la vida política y por eso comenzamos este rumbo", dijo.



Aseguró que, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros partidos, su agrupación aplica filtros a sus militantes. "Es imposible ahora hacer política si no verifican los antecedentes penales, policiales y financieros de los militantes. Filtramos cada seis meses a las 300 autoridades nacionales, regionales y provinciales", afirmó.

Presencia política

Guzmán explicó que sus escasas apariciones en los medios de comunicación de los últimos meses se debieron a su compromiso con la organización de su partido y que principalmente se pronunció sobre temas de coyuntura en sus redes sociales.

"Vamos a estar más presentes en el debate político, pero la organización es un trabajo permanente, una evolución permanente [...] uno puede aparecer más en los medios, pero nuestra prioridad va a ser la consolidación del partido”, manifestó.



El líder del recién inscrito Partido Morado hizo un análisis de la formación de su organización, asimismo opinó sobre la coyuntura y su postura con miras al próximo proceso electoral. | Fuente: Facebook Julio Guzmán

"El Perú es ´pulpín´"

Guzmán respondió al congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, quien lo calificó como 'Pulpín´en alusión a su poca experiencia en la política.

"El Perú es 'pulpín', la mayoría de peruanos son 'pulpines', ellos salieron a marchar contra la mafias y corrupción, se derrumbaron una ley laboral injusta. Si me llaman 'pulpín', honrado que me llamen y me identifico con todos los 'pulpines' del Perú", manifestó.

Sobre la postura ideológica del Partido Morado, Guzmán marcó distancia con las categorizaciones de izquierda o derecha y rotuló a su orientación política como "centro republicano".

"En la izquierda, su actor político es la clase y por lo tanto es la lucha de clases, 'yo defiendo a mi clase y el resto son mis enemigos e incendio el país'. La derecha es el individuo, su actor político es la persona, hay que darle libertades", comentó.

El centro republicano es muy especial, no es el promedio entre ambos. Nuestro actor político es la comunidad de ciudadanos, construcción de ciudadanía, donde todos tenemos los derechos para salir adelante, responsabilidades y oportunidades [...] la visión de construir una comunidad de ciudadanos para tratarnos con respeto y tengamos los mismos derechos", agregó.



Fujimorismo



El lider del partido Morado también se refirió el fujimorismo como un partido que "hace tiempo no tiene nada que ofrecer" y que "debió desapareer hace mucho".

"El fujimorismo no desapareció por los errores que nosotros los demócratas cometimos. Cuando terminó la dictadura pudieron aplicarse una serie de medidas políticas, como el financiamiento de partidos, la reforma política, si hubiese ocurrido no existiría el fujimorismo", señaló.