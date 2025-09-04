Flor Pablo dice que Gino Ríos, presidente de la JNJ, jamás debió ser electo por haber ocultado sentencia por violencia familiar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Día crucial para el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Y es que el organismo evalúa este jueves el pedido de vacancia contra Gino Ríos Patios por haber ocultado que tenía sentencias en su contra al momento de su elección como magistrado.

El titular de la JNJ tiene dos condenas, una de 2004 donde se establece violencia familiar psicológica contra su exesposa como parte de un proceso de divorcio que concluyó en el 2011. Además, la sentencia del magistrado no fue el centro de debate ni objeto de cuestionamientos durante la etapa de entrevistas a los postulantes al organismo en el 2024.

Al respecto, la congresista Flor Pablo, quien presentó el pedido junto a sus colegas Héctor Acuña, Ruth Luque y Susel Paredes, señaló que Ríos Patio ni siquiera debió haber sido electo miembro de la JNJ, puesto que la ley orgánica de la institución establece – en su artículo 11, inciso E – que los sentenciados por casos de violencia están impedidos de ejercer el cargo.

“Él simplemente omitió que tenía dos denuncias cuando parte de los requisitos para ser elegido miembro de la Junta, ni siquiera presidente, es efectivamente que tenga idoneidad moral, y la idoneidad está entendida, y de manera clara en el reglamento, señalando que tiene que haber idoneidad profesional y familiar”, declaró la parlamentaria en el programa Ampliación de Noticias.

La legisladora alegó que se trata de un caso grave y citó parte de la denuncia policial donde se consigna la declaración de la exesposa del presidente de la JNJ, quien, de acuerdo con el expediente, era amenazada para no presentar una demanda de alimentos.

“Aquí voy a leer un párrafo realmente que es muy, muy duro: ‘[Gino Ríos] me dijo que, si no renunciaba, él me iba a desgraciar y también iba a desgraciar a mis hijos… También me dijo que él no iba a morir hasta no verme muerta primero a mí y que no iba a parar de sus amenazas hasta meterme presa y dejarme en la cárcel de por vida’”, leyó.

Así, Flor Pablo criticó el “nivel de agresión” y adelantó que en la audiencia les recordará a los magistrados que esta junta destituyó a Rafael Manuel Ruiz Hidalgo del cargo de miembro titular de la institución, por haber omitido que fue condenado por prevaricato en el 2010.

Flor Pablo denuncia intento de “blindaje”

Asimismo, contó que la JNJ desestimó una de las pruebas presentadas y vinculadas al expediente judicial de divorcio bajo el argumento de que se presentó fuera de los plazos, por lo que alertó que hay sospechas de un aparente blindaje a favor de Gino Ríos.

“Creo que están yéndose por la forma y no por el fondo. El tema de fondo es que hay sentencias firmes en casos de violencia psicológica del señor hacia su exesposa, y eso es, y eso hace que el señor nunca debió haber sido ni siquiera miembro de la junta”, argumentó.

“Para mí hay una sospecha de blindaje, hoy día lo tendremos definido, ¿no? Pero yo he solicitado que por favor consideren lo que he presentado”, agregó.

Si bien denunció un intento de blindaje, la también exministra de Educación pidió a los miembros de la Junta hacer “un voto de conciencia” para destituir a su presidente.