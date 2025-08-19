JNJ inició procedimiento para examinar pedido de vacancia contra su presidente, Gino Ríos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha iniciado un procedimiento para examinar la solicitud de vacancia contra su presidente, el magistrado Gino Ríos Patio, por presuntamente ocultar que tiene una sentencia condenatoria por violencia familiar durante su proceso de postulación.

A través de una nota de prensa, la institución dio cuenta de una notificación a Ríos Patio para que manifieste su posición en el plazo de cinco días hábiles y presente las pruebas que estime pertinentes.

“El procedimiento correspondiente al miembro Gino Ríos Patio se realizará conforme a lo establecido por la ley, garantizando el respeto al debido proceso y a las normas que rigen la institución”, se lee.

Comunicado de la Junta Nacional de Justicia. Fuente: JNJ

Cabe precisar que, tras el destape de la sentencia por violencia familiar, a inicios de agosto, desde el Congreso se presentaron un total de tres pedidos de vacancia correspondientes a los parlamentarios Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor Acuña.

Los tres oficios estuvieron dirigidos a la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera.

Los legisladores sustentaron sus pedidos señalando que la Ley Orgánica de la JNJ, en su artículo 11, inciso E, indica que están impedidos de ser elegidos en el cargo "los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por violencia contra las mujeres, niños, niñas o adolescentes, o se le haya impuesto medidas de protección en aplicación de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar".

El caso

El presidente de la Junta Nacional Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, tiene una sentencia en su contra por violencia familiar en agravio de su exesposa, según un reportaje de Cuarto Poder.

El dominical detalló que la sentencia fue emitida en mayo de 2011 por el Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de La Molina y Cieneguilla, el cual determinó la existencia de violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico ejercida por Ríos Patio contra su exesposa, de quien se divorció hace 14 años.

Cuarto Poder precisó que el magistrado no apeló y aceptó el fallo.

La sentencia del magistrado no fue el centro del debate ni objeto de cuestionamientos durante la etapa de entrevistas a los postulantes a la JNJ.

En ese proceso el ponente fue Javier Arévalo, entonces presidente del Poder Judicial, quien le consultó sobre una denuncia penal archivada por peculado de uso.

No obstante, ningún integrante del comité le preguntó con claridad por la sentencia.

Asimismo, Elena Tello, abogada de la exesposa, contó al dominical que envió una carta al comité de selección para informar sobre la sentencia; sin embargo, dijo que le respondieron que el periodo de tachas “ya había pasado”.

“El señor Gino Ríos ejercía violencia psicológica con actos de intimidación, amenazas. Estaba comprobada por las pericias psicológicas y por el tratamiento psiquiátrico y psicológico que llevaba mi patrocinada”, precisó la letrada.