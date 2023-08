Keiko Fujimori le pide a Vladimir Cerrón 'que se ubique': "Vamos a seguir defendiendo la Constitución de 1993"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respondió a los anuncios del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien busca impulsar proyectos para una Asamblea Constituyente. En ese sentido, le solicitó “que se ubique” y rechazó su propuesta para la redacción de una nueva constitución que reemplace a la de 1993.

“El hecho que tenga un espacio en la Segunda Vicepresidencia no va a cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso de la República y Fuerza Popular va a seguir defendiendo la Constitución de 1993, que este año cumple 30 años de vigencia. Le decimos no a la izquierda radical y sus intenciones de llevar al Perú al abismo, eso no lo vamos a permitir”, manifestó durante el encuentro anual de capacitación e integración de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori aseguró que la misión de su bancada en el Congreso es ser seguir en contra del populismo y la izquierda radical.

“A propósito de eso, justo hoy ha estado Vladimir Cerrón en el Congreso de la República, promoviendo un proyecto de ley buscando la Asamblea Constituyente. Desde acá y con toda la bancada y los dirigentes del partido, le decimos al señor Cerrón primero que se ubique”, expresó.

Keiko Fujimori le pide a Vladimir Cerrón 'que se ubique' y asegura que protegerá la actual constitución | Fuente: Difusión

Impulsa Asamblea Constituyente

La actual Mesa Directiva del Congreso está compuesto de un representante de Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y Alianza Para el Progreso. Esto generó críticas tanto en agrupaciones de derecha como izquierda.

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró en el Congreso que presentarán un nuevo proyecto de ley para insistir con la Asamblea constituyente.

"La Asamblea Constituyente no solamente se puede medir por votos en el Congreso, hay que medir no del Parlamento oficial, sino del extraoficial que es el pueblo. Que se concientice un poco más y eso ha ido avanzando en los últimos años”, sostuvo Cerrón.