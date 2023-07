Keiko Fujimori: El 61% de peruanos no votaría por lideresa de Fuerza Popular, según Ipsos

El 61% de los peruanos definitivamente no votaría por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, si postulara por cuarta vez a la Presidencia de la República. Ello, de acuerdo con la última encuesta realizada por Ipsos para el diario Perú 21.

De acuerdo con este estudio, realizado a nivel nacional, además de quienes rechazan tajantemente su candidatura, hay otro 11% que "probablemente no votaría por ella" si Fujimori decidiera postular nuevamente para ocupar el sillón presidencial.

Por el contrario, solo un 11% de ciudadanos estaría dispuesto a apoyar definitivamente su candidatura, mientras que otro 13% considera que "podría votar por ella".

“Es una cifra que ya se ha visto en otras oportunidades. Keiko Fujimori mantiene un rechazo importante de más de dos tercios de la población. Si se ve el desagregado, en el interior del país el rechazo llega a un 66%, y a nivel de regiones este sube a un 81% en el sur”, indicó para el diario Perú 21 Guillermo Loli, director de Estudios de Opinión de la encuestadora Ipsos.

39% de peruanos no votaría por los mismos congresistas

Por otro lado, la labor del Congreso de la República, cuya desaprobación supera el 90%, mantiene su descrédito. Es así que el 39% de la población no estaría dispuesto a votar por los mismos parlamentarios que fueron elegidos para el período actual.

Solo un 9% cree que podría votar por los mismos legisladores, mientras que el resto no recuerda por quién votó (15%), no hizo uso del voto preferencial (21%), no votó (11%) o simplemente no precisa (5%).

“Claramente, los que están en la cartelera no son del agrado de la opinión pública en general. La encuesta revela que la crisis de los partidos políticos sigue siendo muy fuerte y que ese desprestigio y falta de confianza en la clase política no se han revertido”, enfatizó Loli.

Además, en una estimación para las próximas elecciones, un 28% estaría dispuesto a votar por un partido nuevo, mientras que el 22% no votaría por ninguno. Esto quiere decir que la mitad de la población no votaría por los mismos partidos que se presentaron a los comicios pasados.