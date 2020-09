“La cosa es cómo cubrirnos”: audio revelaría presunta coordinación entre exfuncionarias de Palacio sobre ingresos de ‘Richard Swing’

MM: Yo no he querido dar nombres de mi equipo, porque tú apenas das nombres y eso también tómalo en cuenta,

KR: Me han dicho que no dé nombres y sea lo más explícita posible.

MM: Se lo apuntan para poder llamar o algo. Eso por un lado. Eso yo lo he manejado.

KR: No damos nombres. Ya, nada de nombres.

MM: No he soltado el nombre de nadie por ejemplo de acá

MM: A mí sí me dijo la fiscal: “puede que la volvamos a llamar otra vez como testigo”. Entonces yo he tratado de ser sí colaborativa, pero me he cerrado completamente en varias cosas.

KR: ¡Claro!