Como resultado, el TC declaró constitucional la Ley 31399 del Congreso

El Pleno del Tribunal Constitucional declaró infundado el recurso de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31399 por el cual el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, había planteado una cuestión de confianza que también fue rechazada por la Mesa Directiva del Congreso.

"(...) Demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31399, Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de los derechos de participación y control ciudadanos, en su sesión de fecha 24 de noviembre de 2022, el TC, por mayoría, declaró: INFUNDADA la demanda interpuesta contra la Ley 31399", se lee en el comunicado del Tribunal Constitucional.

Esta ley aprobada por el Congreso reafirma que cualquier iniciativa que se someta a referéndum debe pasar primero por el Congreso. Ello siguiendo el procedimiento del artículo 206 de la Constitución.

De acuerdo con información del portal web del TC, la sentencia y los votos respectivos se publicarán y se notificarán en su oportunidad.

¿Qué pidió el Ejecutivo?

El pasado 17 de noviembre, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, junto a los ministros de Estado, planteó ante el Congreso de la República una cuestión de confianza, a fin de que el Parlamento apruebe la iniciativa del Ejecutivo para que se derogue la Ley 31399, que protege la Constitución para limitar el referéndum.

"Téngase presente que la ley que solicitamos se derogue, la 31399, es una ley ordinaria, no constitucional. También téngase presente que se puede derogar una ley que el Tribunal Constitucional ha derogado o no constitucional. El hecho de que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de una ley no significa que no se puede derogar, como lo han sostenido algunos, entre comillas, prestigiosos constitucionalistas", dijo el premier.

Una semana después del hecho, la Mesa Directiva del Congreso tomó una decisión y decidió rechazar de pleno la cuestión de confianza. El presidente del Congreso, José Williams, dijo que este mecanismo "debe cumplir requisitos constitucionales y legales vigentes en nuestro estado de derecho".

"La Mesa Directiva ha acordado por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros por tratarse de maneras prohibidas para el planteamiento de una cuestión de confianza, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional. Asimismo, hemos exhortado al Consejo de Ministros a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la presentación de la cuestión de confianza", señaló.