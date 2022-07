Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo | Fuente: RPP Noticias

El abogado Benji Espinoza, defensor legal del presidente Pedro Castillo, confirmó que la primera dama Lilia Paredes acudirá a declarar a la Comisión de Fiscalización del Congreso en su citación del próximo 13 de julio por el caso que involucra a su hermana, Yenifer Paredes, en el presunto ofrecimiento irregular de obras públicas en Cajamarca.

Como se recuerda, el último martes, dicho grupo parlamentario, encabezado por el congresista Héctor Ventura, decidió citar a la Primera Dama, a Yenifer Paredes y al empresario Hugo Espino para que respondan por el caso en cuestión.

Declaración ante la Fiscalía

Asimismo, el Ministerio Público decidió abrir investigación preliminar ante estos hechos conocidos tras la difusión de un reportaje en el dominical Cuarto Poder. Por ello, la esposa del jefe de Estado acudió esta mañana a declarar en una diligencia que finalizó tras casi 3 horas.

"Pese a que la ley le permitía abstenerse a rendir testimonio, ella ha decidido declarar. Ha respondido cada una de las preguntas del fiscal. Han sido más de 30 preguntas que se han hecho durante 3 horas", señaló Benji Espinoza.

Sin embargo, el jurista se negó a dar mayores precisiones sobre las respuestas que habría dado la Primera Dama ya que, según dijo, la investigación es reservada.

"Yo por la ley, como abogado de testigo, tengo un velo que respetar que es la reserva. Entonces no pudo dar mayores detalles ni pormenores. Lo que sí puedo decir es que todas las preguntas formuladas han sido contestadas conforme a las dudas que podría haber tenido la Fiscalía y que creo que hoy se han disipado", sostuvo.

Además, señaló que desconocía si Yenifer Paredes, hermana de la Primera Dama, acudirá también a brindar su testimonio."No lo sé porque no soy abogado de Yenifer. La Primera Dama no me ha dado a conocer", refirió.

Espinoza afirmó que la esposa del Presidente acudirá "sin ningún problema" a la Fiscalía en caso vuelva a ser convocada para dar declaraciones.

"Yo creo que con esta declaración es suficiente. Pero, si se hiciera, la primera dama con mucho gusto va a asistir y va a prestar su cooperación", detalló.

Pasajes aéreos pagados por Villaverde

Por otro lado, respecto a la información difundida por el diario El Comercio respecto a que el estudio jurídico del detenido empresario Zamir Villaverde habría pagado siete pasajes aéreos de familiares directos y parientes políticos del presidente Pedro Castillo, el abogado se abstuvo de pronunciarse porque, según dijo, desconocía esa información.

"A mí me gustaría tener esa información para poder pronunciarme, porque entiendo que esa es información que forma parte del acervo documentario que tiene la Comisión de Fiscalización del Congreso", señaló.

En ese sentido, refirió que la información fue pedida "formalmente" y que no habría sido entregada. "Entonces no podría pronunciarme exactamente sobre un documento que no conozco", sostuvo.