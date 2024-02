Fuerza Popular denunció a Gustavo Gorriti, Pablo Sánchez, Rafael Vela y otros por organización criminal

Judiciales La representante legal del partido fujimorista denunció también a Gustavo Gorriti y otros por cohecho y tráfico de influencias

El partido Fuerza Popular denunció penalmente al periodista Gustavo Gorriti y a los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela, Domingo Pérez y a la suspendida fiscal suprema Zoraida Ávalos por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, fraude procesal, tráfico de influencias y otros.

La denuncia fue interpuesta por la representante legal del partido fujimorista y exparlamentaria de dicha agrupación, Liliana Takayama Jiménez, ante el Ministerio Público, y fue ingresada el último 20 de febrero.

Asimismo, Takayama Jiménez solicitó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, el "apartamiento inmediato" de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez "de los casos referidos a la persona jurídica agraviada", es decir, Fuerza Popular.

"Al amparo de los derechos constitucionales, al debido proceso y a la presunción de inocencia, al principio de objetividad fiscal recogido en la Ley Orgánica del Ministerio Público y a los principios de la ley de la carrera fiscal, en mi calidad de representante de la persona jurídica agraviada solicito se sirva disponer el inmediato apartamiento" de los referidos magistrados.

El pedido específica que los fiscales deben ser retirados del proceso judicial seguido contra Fuerza Popular y otros "por la presunta comisión del delito de lavado de activos", vinculados al caso Cocteles, en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, cuyo inicio de juicio oral está previsto para el próximo 1 de julio.

Piden "suspensión preventiva inmediata" ante la JNJ

Asimismo, la representante legal del fujimorismo presentó un pedido al presidente de la Junta Nacional de Justicia, Humberto de la Haza, para que se disponga la medida cautelar de suspensión preventiva inmediata contra los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y Domingo Pérez.

Según el petitorio, ingresado también el pasado 20 de febrero, la medida se solicita por la presunta comisión de "faltas disciplinarias graves que son materia de investigación abierta" por la JNJ.

Cabe recordar que, el último 13 de febrero, la junta anunció la apertura de investigaciones preliminares "por separado" contra dichos fiscales a raíz de las declaraciones testimoniales de Jaime Villanueva.

Al respecto, Aldo Vásquez, vicepresidente de la JNJ, en diálogo con RPP, indicó que los referidos fiscales fueron notificados y ahora están en la etapa de recibir sus descargos.

“Como órgano a cargo del control disciplinario de los jueces y fiscales (...), se ha notificado las resoluciones correspondientes, (y) a partir de ese momento los fiscales tienen la oportunidad de hacer descargos respecto de los primeros señalamientos como consecuencia de las declaraciones de Jaime Villanueva", señaló.

Respecto a la duración de las investigaciones preliminares, Vásquez Ríos indicó que tomarían un plazo de 30 días hábiles, el cual podría prorrogarse por otros 30 más. Tras ello, de encontrarse "indicios" de una eventual falta sancionable, se abriría el correspondiente procedimiento disciplinario.

Keiko Fujimori había anunciado "medidas" legales

Vale resaltar que el pasado 8 de febrero, luego de hacerse público el testimonio de Jaime Villanueva, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, emitió un tuit en el que indicó que la presunta influencia que tendría Gustavo Gorriti sobre los fiscales Vela Barba y Domingo Pérez "confirmaría lo que siempre hemos sostenido sobre un proceso totalmente político".

"Espero sinceramente que se investigue a fondo esta denuncia hasta llegar a conocer todos los detalles de esta gran injusticia que me llevó a prisión tres veces y le hizo daño también a muchas personas inocentes. Esta organización gestada para desaparecer a Fuerza Popular ha perjudicado a muchas familias que han sufrido demasiado con una serie de abusos y atropellos judiciales", indicó en la red social X (ex Twitter).

"Frente a estos hechos tan graves, tomaremos todas las medidas que nos permite la ley para que los responsables de esta operación política enfrenten una verdadera justicia", agregó.

La denuncia sobre la posible participación del señor Gustavo Gorriti en el trabajo fiscal de José Domingo Pérez y Rafael Vela confirmaría lo que siempre hemos sostenido sobre un proceso totalmente político.



Espero sinceramente que se investigue a fondo esta denuncia hasta… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) February 8, 2024

Asimismo, en diálogo con RPP, Keiko Fujimori indicó que la presunta injerencia del periodista Gustavo Gorriti en el Ministerio Público demostraría "una gran investigación con fines políticos" en su contra.

"Quiero manifestar mi indignación, mi dolor y mi rechazo frente al manejo oscuro y perverso que ha venido ocurriendo en algunos espacios del Ministerio Público. Los datos, la información revelada de manera directa y formal de parte del señor Villanueva demuestra lo que nosotros veníamos denunciando, que todo esto era una gran investigación con fines políticos para intentar demoler no solamente a Fuerza Popular, sino a diferentes líderes políticos", dijo en Ampliación de Noticias.

"Tiene que investigarse la injerencia y manipulación sobre la presencia del señor Gorriti. Lo que señala el señor Villanueva es que llevó a Domingo Pérez al domicilio del señor Gorriti y luego hubo personal de parte de su oenegé que estuvieron también en oficinas del Ministerio Público. Estoy indignada. No me van a devolver los más 480 días que estuve alejada de mis hijas", manifestó.

Además, consideró que el caso Cocteles debería archivarse tras las declaraciones de Villanueva. No obstante, negó manipular estos dichos del colaborador eficaz a fin de intentar favorecerse.

"Un control de acusación fue un proceso realmente sorprendente, porque esta acusación fue devuelta en más de diez oportunidades por parte de juez Zúñiga para que sea corregida. Se intentó corregir varias veces y al final el juez Zúñiga aprobó esta decisión y se ha puesto una fecha. Nosotros no tenemos problema con el proceso, pero creo que después de conocidos todos estos hechos lo que corresponde es la nulidad", precisó.

"De ninguna manera (estoy manipulando las declaraciones porque ya hay fecha para el juicio). A mí se me viene investigando desde hace décadas y nunca he tenido temor a enfrentar a la justicia. Pero con esta revelación vemos claramente que no ha habido el objetivo de conocer la verdad", añadió.