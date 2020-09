El ministro reveló las conversaciones a través de su cuenta de Twitter. | Fuente: Ministerio de Energía y Minas/Twitter: @miguelinchauste

Daniel Huarcaya Clemente, una de las personas que envió un mensaje por WhatsApp al ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, se pronunció respecto del contenido de esta comunicación, en el contexto de crisis política que protagonizan el Ejecutivo y el Legislativo.

En una grabación, Huarcaya Clemente rechazó formar parte de grupo conspirativo contra el régimen democrático del país. En esa línea, explicó que la comunicación en la dijo al ministro que ante una eventual vacancia presidencial se mantendría en el Ministerio, no tuvo un fin intimidatorio.

“Rechazo contundentemente de ser parte de un grupo conspirador contra nuestro régimen democrático. Mis expresiones con el ministro Miguel Incháustegui en el chat simplemente fueron de buena fe sin ningún ánimo intimidatorio, eso por favor que quede claro”, sostuvo en la grabación difundida por Digital TV PERÚ.

Vínculos con Acción Popular

Respecto de su vinculación al partido Acción Popular, Daniel Huarcaya sostuvo que actualmente no milita en dicha agrupación, pero que sí lo hizo hace unos años. Entonces, conoció al líder acciopopulista Juan Incháustegui, padre del ministro de Energía y Minas, además de Rafael Belaúnde Aubry, hijo del líder histórico de Acción Popular, Fernando Belaúnde Terry.

“También conocí a Rafael Belaúnde Aubry, el hijo del arquitecto Fernando Belaúnde, con quien tuve una relación de pertenecer al partido Adelante, que lo dirige Rafael Belaúnde y actualmente simplemente somos un grupo de amigos que opinamos sobre la situación del país”, sostuvo.

Comunicación con el ministro

Esta mañana el titular del Minem, Luis Miguel Incháustegui, indicó que Santiago Arancibia y Daniel Huarcaya fueron las personas vinculadas a Acción Popular que se comunicaron con él para comentarle sobre la conformación de un Gabinete Ministerial ante una supuesto mandato de Manuel Merino de Lama.

"Ellos dos los conozco y me han dado esta información que me causó indignación (…) Me dijeron que recuerde cómo terminó el gobierno de PPK y que tengo que cuidar mi apellido, Luego me enviaron otro mensaje diciéndome que no me preocupe, que esté tranquilo. Que habría un gabinete de transición, pero que por mi apellido me quedaría", indicó.

En declaraciones a RPP Noticias, Santiago Arancibia sostuvo que su comunicación con el ministro Incháustegui no tuvo ninguna malicia y descartó formar parte de una trama conspirativa contra el Gobierno. “Soy un hombre de profundas convicciones democráticas”.

