Mazzetti: “No he conversado con el doctor Málaga sobre si él ha asistido o no” a Palacio de Gobierno

La ministra de Salud indicó que el día que el presidente fue inoculado ella estaba de viaje. | Fuente: Andina

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó que no tuvo ningún tipo de comunicación con el doctor Germán Málaga, sobre su visita a Palacio de Gobierno el 2 de octubre de 2020 para vacunar contra la COVID-19 al expresidente Martín Vizcarra.

En declaraciones ante el Pleno del Congreso, Mazzetti manifestó que no tuvo conocimiento de alguna cita en la sede del Ejecutivo y precisó que el día en que Málaga visitó Palacio, ella se encontraba de viaje.

“Desconozco si ha habido alguna cita, eso lo ha mencionado. Que ha asistido a Palacio de Gobierno. El día que ha asistido yo me encontraba de viaje, por consiguiente no he conversado con el doctor Málaga sobre si él ha asistido o no”, sostuvo.

Negó haber tenido conocimiento sobre vacunación a Vizcarra

La titular del sector salud también dijo que a ella no se le hizo ninguna consulta sobre si el exmandatario debía o no aplicarse la inoculación contra la COVID-19. Agregó que ella no es médico de cabecera del presidente de la República, pues es algo que no es compatible con su labor.

“Respecto a que si yo debía o no saber sobre la vacunación, en realidad el ministro de Salud no es el médico de cabecera del presidente de la República, eso tampoco sería compatible por los tipos de decisiones que uno tiene que tomar, el médico de cabecera del presidente tiene que ser una persona diferente al ministro de Salud”, dijo.

Visita a Palacio

Málaga, quien está a cargo de los ensayos clínicos de Sinopharm para la vacuna contra la COVID-19, confirmó a RPP Noticias que acudió a Palacio de Gobierno por pedido del expresidente de la República, Martín Vizcarra.

De acuerdo con un informe del diario Perú21, el exmandatario llamó al médico para solicitarle acceso a la entonces candidata a vacuna de Sinopharm. Según detalla la nota, Vizcarra sabía que se le iba a poner la vacuna y no el placebo del ensayo clínico.

Al respecto, el expresidente aseguró que participó del ensayo para recibir la vacuna, pese a que según el informe no existen documentos que lo prueben. Además, la propia Mazzetti dijo que las autoridades a cargo de estos estudios no pueden participar de los mismos.