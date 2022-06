"Ministro Alencastre ha cometido abuso de autoridad" al pedir anular proceso de compra de úrea, dice miembro del comité de negociación

El titular del Midagri ha solicitado que el comité a cargo de la negociación de adquisición de úrea sea investigado por la Fiscalía | Fuente: Andina / referencial

Anoche, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) solicitó que la Procuraduría de dicho sector denuncie ante la Fiscalía a "todos los funcionarios responsables, que participaron en el proceso de convocatoria de compra de la urea" luego de detectarse presuntas irregularidades en dicho proceso. Además, el 22 de junio pasado, Alencastre confirmó que se anulaba la segunda licitación a cargo de AgroRural.

Ante ello, Carlos Ortiz, asesor legal del comité de negociación, señaló en RPP Noticias que el ministro Andrés Alencastre, titular del sector cometió "abuso de autoridad" al solicitar que se detuviera el proceso de compra.

"El Órgano de Control Institucional (OCI) no dice anula, sino levanta las observaciones para que todo eso se lleve bien. No le dice al ministro: anula. El que está anulando es el ministro. Y el ministro para anular ha cometido abuso de autoridad, porque debería haber utilizado los canales [correspondientes]", refirió Ortiz.

Procedimientos

El abogado argumentó que el ministro "debió cumplir los procedimientos" que rigen al sector antes de detener el proceso.

"La Contraloría envía un informe donde hay observaciones. Luego nos da un plazo hasta el 27 de junio para levantar las observaciones. Nosotros hemos presentado el informe. Ahora la Contraloría lo que tiene que hacer, a través de OCI, es ponderar y ver si se han levantado las observaciones y si no se han levantado, hacer lo que corresponda. Y recién el ministro, al tomar conocimiento de este resultado, podía pedir la nulidad formalmente a través del director ejecutivo", explicó.

Según Ortiz, luego del proceso de levantamiento de observaciones "recién" el ministro Alencastre podía pedir la denuncia ante la Fiscalía.

"Lo que OCI tiene que hacer es ponderar el informe con el levantamiento de las observaciones y, de acuerdo a eso, emitir un nuevo informe. Y recién el ministro podía tomar una decisión, lo que ha hecho es denunciar", señaló.

Pese a lo dicho, refirió que "no objeta" la decisión del ministro, sino que la "aplaude", aunque cree que no se siguió el procedimiento.

"Yo no objeto. Hay un debido procedimiento, hay un principio de presunción de inocencia y un principio de legalidad. Todos los estamentos tienen un orden. Por eso hay una ley 2144 que dice que hay que cumplir procedimientos", afirmó.

Audios evidenciarían corrupción

El programa Contracorriente de Willax TV difundió el pasado domingo unos audios que involucrarían a dos miembros del comité de AgroRural encargado de la compra de úrea en que se evidencia una presunta coima de 15% para quienes facilitaron que la empresa brasilera MF ganara la licitación anulada por el titular del Midagri. Dichos audios involucran a un "asesor legal".

“Ya se ha determinado que es 10 adentro y 5 fuera, o sea, de los patas de los gestores, de ellos, está el asesor legal, está el asesor del ministro y todo lo demás. (…) Como supuestamente el ministro no pinta para nada acá, así que los 10 que eran del ministro no se está tocando, o sea, 15 queda en nuestro poder“, se escucha en el audio.

Al respecto, Carlos Oriz, asesor legal del proceso de compra, señaló que no es él a quien se refieren y que el ministro Alencastre sí estaría involucrado, pese a que la gestión de Alencastre inició el 7 de junio cuando la segunda licitación ya estaba en curso.



"La denuncia me parece acertada porque también lo involucra al ministro. Se escucha que el ministro va a recibir 10 millones de dólares, entonces eso también se tiene que esclarecer. Involucran al comité, pero aclarando que el asesor legal al que indica el audio es el asesor legal de AgroRural, porque yo he sido contratado solamente para el comité y las acciones conexas que tenían que hacerse después de la adjudicación", sostuvo.

En ese sentido, señaló que dicho asesor legal podría ser "el jefe de jurídica que es Ernesto Ortiz Peña".

"Yo he hecho las cosas transparentemente, me someto a las investigaciones que tengan que hacerse porque no tengo nada que ocultar", afirmó.

Favorecimiento

Por otro lado, Ortiz señaló que el comité de compra no benefició irregularmente a la empresa MF, aunque ésta ganó el segundo proceso de licitación pese a presentar un documento en otro idioma, algo que fue objetado en las otras empresas participantes del proceso.



"Sobre el documento en portugués, la empresa presentó un documento aclaratorio de que ese documento no lo podía traducir porque carecía de valor y declaró que todo lo dicho era cierto sobre la constitución de la empresa y se tomó en cuenta", señaló.

En ese sentido, subrayó que la empresa "cumplió" y que, de detectarse irregularidades, estaría presto a colaborar con la Fiscalía y la Procuraduría. Además reiteró que el comité de compra en el que participó actuó "apegado" a la ley, pese a las observaciones que hizo la OCI al proceso.

"Es un tema que escapa al comité, porque nosotros solo hemos sido nombrados para una función específica y lo hemos hecho transparentemente apegados a la ley y hemos sido imparciales (...) En un proceso hay pautas que cumplir, las pautas que yo he cumplido han sido en apego a la ley, pero como ya hay un audio que señala que hubo corrupción, tiene que investigarse", sostuvo.