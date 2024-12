Ministro de Salud niega "vacío de poder" durante operación de Dina Boluarte: "Cirugía no dura más de dos horas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Ministro de salud sostuvo que la cirugía en la nariz de Dina Boluarte "no dura más de dos horas"

El titular del Minsa aseguró que la intervención quirúrgica de Dina Boluarte fue realizada con anestesia local. | Fuente: RPP

El ministro de Salud, César Vásquez, se refirió a la intervención quirúrgica a la que se sometió la presidenta Dina Boluarte. El titular del Minsa aseguró que la mandataria se sometió a una cirugía debido a que presentaba complicaciones en el tabique. Asimismo, aclaró que la intervención quirúrgica de Boluarte no duró "más de dos horas”, por lo que no lo considera un “vacío de poder”.

“Estamos hablando de una cirugía que no dura más de dos horas. Es una anestesia local la que se usa para ese tipo de cirugías, y si vamos a hablar de vacío de poder, ya no va a poder ni dormir la presidenta. Estamos haciendo una novela de un tema médico y personal que no ha tenido ni una repercusión en el manejo del país”, expresó Vásquez.

El caso ‘cofre’

En esa misma línea, el ministro de Salud se refirió a la investigación que se le viene siguiendo a Dina Boluarte por el caso el ‘cofre’ y su presunta visita al condominio Mikonos en febrero, un mes después de que la Policía realizara un operativo en el mismo lugar para capturar al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón.

Sobre ello, César Vásquez reiteró que este es un tema que debe ser investigado por la Fiscalía. Además, le pidió a la Comisión de Fiscalización del Congreso que “no se preste para el show”.

“Que la Fiscalía investigue y que se defina. Quien tiene que aclarar todo esto es el órgano jurisdiccional, no hagamos de esto un show. Espero que el Congreso y la Comisión de Fiscalización no se preste para el show”, concluyó.