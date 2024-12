Juan Burgos consideró que hay concertación entre Dina Boluarte y exchofer del cofre tras cambiar su versión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

" La seguridad con la que ayer la presidenta de la República decía que no estaba en Mikonos me parece algo concertado", dijo Burgos | Fuente: Congreso

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, refirió que el suboficial Félix Montalvo cambió su versión y dijo ante la Fiscalía que acudió junto con la mandataria Dina Boluarte a otro condominio y no a Mikonos.

"Definitivamente, la seguridad con la que ayer la presidenta de la República decía 'no estaba en Mikonos' me parece algo concertado. La presidenta ha mentido a la nación y ha concertado con el señor Félix Montalvo para que cambie su versión. Es un delito. Espero que el Ministerio Público tome las riendas en el asunto y empiece a investigar a Félix Montalvo ya no como testigo de parte, sino investigado por el delito de falsedad", manifestó.

"Él es un profesional, experto en seguridad del Estado. Todos los agentes de vigilancia, de policía están acostumbrados a observar, tienen un gran sentido de observación. No puede ser que digan: no me acuerdo dónde lo dejé".

"Hay un vínculo entre Kelly Jaramillo y Dina Boluarte"

En otro momento, Burgos señaló que la mandataria Dina Boluarte mantendría un vínculo con Kelly Jaramillo, propietaria del inmueble de dos pisos en el condominio Mikonos.

"Estamos siguiendo un trabajo continuo. No es solamente cofre, no es solamente la cirugía (...). Definitivamente hay un vínculo (entre Kelly Jaramillo y Dina Boluarte). Ellas se conocen, por ejemplo, desde el club Apurímac. Ella podrá negar todo lo que ella quiera negar, querrá despotricar al presidente de la Comisión de Fiscalización, pero soy el único que está enfrentando lo ilegal, lo irregular que tiene este Gobierno", finalizó.