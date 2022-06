Dimitri Senmache, ministro del Interior, señaló que su continuidad depende de quienes tienen el poder para censurarlo | Fuente: Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, reiteró que desconoce el paradero del exministro del interior Juan Silva que continúa prófugo de la justicia luego de que el Poder Judicial ordenara su ubicación y captura el pasado 12 de junio.

"Si lo supiera [el paradero de Silva], ya lo hubiera detenido", señaló Senmache.

Asimismo, el ministro se refirió a la moción de censura en su contra que se encuentra en la etapa de recolección de firmas en el Parlamento.

"Todos los días amanezco y quiero trabajar por mi país, quiero trabajar por mi Policía Nacional. Dependerá de quienes tienen el poder para censurarme tomen esa decisión. Yo, en todo caso, sigo trabajando por mi país", refirió el titular del Interior.

Estas declaraciones a la prensa las dio en Ica donde llegó para presidir la primera Juramentación de Juntas Vecinales promovidas por el Frente Policial de dicha región.

Reestructuran censura

Por otro lado, el congresista José Cueto de Renovación Popular, uno de los promotores de la censura contra Senmache, señaló hoy en RPP Noticias que, teniendo en cuenta la presentación del ministro en el Pleno el pasado jueves, se ha reestructurado la moción y que nuevamente están en la etapa de recolección de firmas.

"Nosotros teníamos lista la moción de censura [...] el día jueves, antes de que sea invitado. Posterior a la invitación en el Pleno, en la noche y de acuerdo a lo que escuchábamos, sobre todo del partido de Fuerza Popular, les hicimos llegar también a ellos nuestra moción para las firmas [...] Con ellos, se ha reeestructurado la moción y nuevamente estamos en la recolección de firmas", refirió al respecto.

En ese sentido, el congresista no quiso precisar cuántas firmas tiene hasta el momento la moción, "porque no soy encargado de eso" pero, según señaló, ya han conversado con varias bancadas y habrían completado las 33 firmas requeridas para mañana lunes.

Además, explicó que la moción incluye varios cuestionamientos a los que el titular del Interior no respondió de manera "satisfactoria" en su presentación en el Pleno.

"Son varios hechos. En cuanto lean la moción completa está, efectivamente, el tema de no conseguir hasta ahora resultados positivos en la búsqueda no solo el exministro Silva [...], están los sobrinos, está el tema de Pacheco, está la inacción de la Policía que no es su culpa. Pero él es el responsable político de lo que está pasando"

En esa línea, el parlamentario no descartó una posible complicidad del ministro del Interior en la huida del exministro Juan Silva.

"No puedo afirmarlo, pero de alguna manera lo que ha pasado a mí me deja demasiadas dudas. Dudas que no han sido absueltas el día que ha ido al Pleno [...] A mí, personalmente, no me ha satisfecho lo que ha hablado", precisó.