Movimientos sociales marchan este sábado en Lima

Por la mañana de este sábado, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que la Policía Nacional respetará las marchas que se realicen en el país, en el marco del respeto a los derechos fundamentales como la libertad de expresión y tránsito.
Además, recordó que el Tribunal Constitucional (TC) ha establecido que estos derechos están por encima de las formalidades de una autorización, incluso durante el estado de emergencia.
Como se recuerda, hay dos convocatorias de movilizaciones para el sábado: por un lado, una marcha se concentrará en Campo de Marte en respaldo a la Policía Nacional, la denominada 'Marcha por la Paz'; mientras que hay otra convocatoria de marcha de la llamada 'Generación Z', así como de colectivos en protesta contra el Gobierno y el Congreso.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que sí habrá garantías para las movilizaciones de este sábado, 25 de octubre, pero que estas serán dentro del marco de lo establecido en el estado de emergencia en Lima y Callao.
La denominada ‘Marcha por la Paz’ en respaldo a la Policía Nacional se realiza en el distrito de Jesús María.
Diversos colectivos y movimientos sociales han convocado a movilizaciones para este sábado, 25 de octubre, en distintos puntos de Lima. Siga minuto a minuto las marchas.
