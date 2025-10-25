Movimientos sociales marchan este sábado en Lima

Ahora

Por la mañana de este sábado, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que la Policía Nacional respetará las marchas que se realicen en el país, en el marco del respeto a los derechos fundamentales como la libertad de expresión y tránsito.

Además, recordó que el Tribunal Constitucional (TC) ha establecido que estos derechos están por encima de las formalidades de una autorización, incluso durante el estado de emergencia.