Comisión Permanente debatirá el lunes el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a Mirtha Vásquez

La Comisión Permanente del Congreso, presidida por su titular Fernando Rospigliosi, debatirá el próximo lunes, 29 de diciembre, el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función pública a la excongresista Mirtha Vásquez.

Como se sabe, el pasado 20 de junio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo aprobó, con 12 votos a favor y 3 en contra, dicho informe contra Vásquez Chuquilín, a quien se le acusa de haber infringido, presuntamente, el artículo 45 de la Constitución, así como de la posible comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, contemplados en el artículo 399 del Código Penal.

La denuncia fue interpuesta por los excongresistas César Gonzáles y Manuel Merino, quienes señalan presuntos actos arbitrarios de Vásquez durante su gestión como presidenta interina del Congreso, como aumentos remunerativos y la designación de funciones a determinados trabajadores pocos días antes de culminar su mandato. También se le acusa de haber incumplido, supuestamente, el procedimiento de medidas de protección sanitaria durante la pandemia de la COVID-19.

El debate del informe final será el primer punto de la agenda de la Comisión Permanente, cuya sesión está programada para las 9am., en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

Mirtha Vásquez asegura que no ha sido notificada de la sesión

A través de su cuenta de X, Mirtha Vásquez señaló que se enteró por las redes sociales de la referida sesión programada, y que no fue notificada formalmente.

"En un acto de persecución política, se busca impedir mi derecho a ser elegida en el Congreso", alegó.

A vísperas de la Navidad, me entero por las redes sociales que he sido citada a la Comisión Permanente, donde se abordará una acusación en mi contra, sin haberme notificado formalmente. En un acto de persecución política, se busca impedir mi derecho a ser elegida en el Congreso. pic.twitter.com/fMwchZyXhv — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) December 24, 2025

Respecto a la acusación en su contra, en una publicación pasada, la exparlamentaria calificó como un "abuso descarado de poder" la aprobación del informe final en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. "El informe no se sustenta en pruebas, solo en suposiciones", señaló.